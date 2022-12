„Érdekes egy világbajnokság ez, de már akkor sejtettük, hogy az lesz, amikor Katar megnyerte a rendezés jogát. Minden napra jut valami, ami miatt kapkodjuk a fejünket, de hát ez egy ilyen torna – mondta lapunk megkeresésére a korábban játékosként a Dunaújváros, a Tököl és a Baja színeiben komoly NB II-es rutinnal bíró szakember. – Voltak meglepetések már a csoportkörben is, elég csak a németek, a belgák, az uruguayiak vagy a dánok búcsújára gondolni. Aztán jött az egyenes kieséses szakasz, ahol szintén történtek váratlan dolgok. Japán számomra nagyon üde színfoltja volt a tornának, az pedig nem lepett meg, hogy a mérkőzések után nemcsak a csapat, de a szurkolóik is kitakarítottak maguk után, hiszen négy éve az oroszországi tornán is ezt tették. Példaértékű ez a hozzáállás.”

A Szekszárdi WFC vezetőedzője hozzátette, meglepte a spanyolok kiesése Marokkó ellen, de mivel mezőnyfölényük nem a támadóharmadra koncentrálódott, így Luis Enrique csapata teljesen veszélytelen volt a kapura.

„Az észak-afrikaiak nagyon szervezetten futballoztak, tisztában vannak a képességeikkel, jól képzett játékosok, bár nekem a Mmaee-testvérek, Ryan és Samy hiányoznak onnan. Remek teljesítményt nyújtott a Ferencvárosból ismert Aissa Laidouni is, aki nem biztos, hogy sokáig marad a rekordbajnoknál – fogalmazott a szakember, akit megkértünk, tippelje meg a két döntős személyét. – Bízom benne, hogy 1998 után ismét egy francia–brazil döntő lesz, ami úgy gondolom, hogy a jelenlegi két legjobb csapat részvételével nem is lenne meglepetés. A folytatásban jó mérkőzések következnek, érdemes lesz a képernyő elé ülni” – zárta Micskó Márk, aki a végén elárulta, személy szerint a horvátok sikereiért szorít.

