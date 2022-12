„A legfontosabb, hogy mindent kiadtunk magunkból, sajnos azonban így sem jött össze a győzelem – értékelt az összecsapást követően Valid Regragi. – Rengeteg sérült játékosunk volt, a meccs közben is kétszer kellett emiatt változtatnom, de nem akarom erre fogni a vereséget, mert akik beálltak, ők is mindent megtettek a cél elérése érdekében. Nagyon sok lehetőséget dolgoztunk ki, főleg a második félidőben, de mindig hiányzott valami. Büszke vagyok a csapatomra, a bronzmérkőzésen pedig mindenki ott akar majd lenni, szeretnénk a szurkolóinknak nagy élményt szerezni, hiszen továbbra is éremért küzdhetünk” – összegzett az első afrikai csapatként a legjobb négy közé bekerülő marokkóiak mestere.

