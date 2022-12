„A nagyszerű Argentína és Lionel Messi ellen játszunk. Rajtuk nagyobb a nyomás, mint rajtunk. Elemeztük őket, tudjuk, hogyan játszanak és milyen irányba szeretnék vinni a játékot, de mint mindig, most is optimista vagyok. Nem fogunk alkalmazkodni ellenfelünkhöz, a saját játékunkat szeretnénk játszani” – mondta el várakozásait Zlatko Dalic.

„Kielemeztük az argentinok Hollandia elleni meccsét, láthattuk, hogy Messi remek formában van, képes egyedül eldönteni a mérkőzést, de azt is láttuk, hogy a társai támogatják. A vezetés után nem számítottak rá, hogy Hollandia visszajön, ezért kedden este még erősebb Argentínára számítok. Az elődöntőt a világ egyik legjobb válogatottja és a futballtörténelem egyik legjobb játékosa ellen fogjuk játszani” – húzta alá Dalic, kiemelve a vb-re való felkészülés alatt is hangsúlyozták, hogy kellően mély a horvát keret és bárki is játszott, az hozzá tudott tenni a játékhoz.

„Négy évvel ezelőtt is mindenkinek megadtuk az álmodozás jogát és példánkkal másokat is bátorítottunk, hogy a kis válogatottak is el tudnak érni valamit. Erre most kiváló példa Marokkó, joga van reménykedni, ahogy Horvátországnak is” – fogalmazott a horvát szövetségi kapitány.

A Horvátország–Argentína találkozó kedden 20 órakor kezdődik Luszaílban (tv: M4 Sport).