„Sok európai kritizálta a játékstílusunkat, de ez azért történt, mert nem szeretik, ha egy afrikai csapat okos futballt játszik – nyilatkozta Valid Regragi. – Az van a fejükben, hogy az afrikai csapatok még mindig szórakoztató produkciót nyújtanak, de aztán úgyis kikapnak. De ezek az idők már elmúltak. Nem csak egy módja van a győzelemnek. Nézzék meg Franciaországot az angolok ellen, nem alakítottak ki negyven lehetőséget, csak eredményesen, a helyzeteiket jól kihasználva győztek.”

A Franciaországban született 47 esztendős szakembert szeptemberben nevezték ki a szövetségi kapitányi posztra, ahol a bosnyák Vahid Halilhodzicot váltotta. Regragi mellett két fontos érv szólt: az egyik, hogy korábban dolgozott Katarban, idén pedig megnyerte az Afrikai Bajnokok Ligáját a casablancai Vidaddal, a másik, hogy talán az ő hívására visszatért a válogatottba Hakim Zijes, valamint egységessé tudta kovácsolni az Európában játszó sztárokat. A kapitány elnyerte játékosai bizalmát azzal, hogy szoros kapcsolatot alakított ki velük.

„Azt mondtam a csapatnak, hogy megvannak az elit játékosaink, hiszen Zijes a Chelsea-nél, Mazraui a Bayern Münchennél, Hakimi a Paris SG-nél készül nap mint nap. Emellett van egy csapatunk, amely képes meccseket nyerni a világbajnokságon. Azt próbáltam elérni a játékosaimnál, hogy higgyenek magukban, s higgyék el, sikerül győzelmeket aratnunk Katarban. Magabiztosnak kell lennünk, oda kell mennünk, mindent bele kell adnunk – és hittek nekem. Nem azért jöttünk a világbajnokságra, hogy csak három meccset játsszunk. Az üzenet eljutott a csapatomhoz, a hazámhoz és most az egész világhoz” – fogalmazott Regragi.

Az üzenetet befogadta a válogatott, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy Marokkó a Katar előtti öt vb-szereplésen csak Portugáliát (1986) és Skóciát (1998) verte meg, most viszont a világranglista első tíz helyén álló válogatottból hármat is (Belgium, Spanyolország, Portugália). A marokkóiak csak egy gólt kaptak az elődöntőig (az is Najef Agerd öngólja volt), s a franciákkal szemben 2–0-ra elveszített összecsapáson sem játszottak alárendelt szerepet.

„Ahogy az edző mondta, meg kell szabadulnunk a kisebbrendűségi érzésünktől. Egy marokkói játékos most bárkivel megmérkőzhet a világon – mondta Jasszin Bunu, a Sevilla kapusa. – Valóban megváltoztattuk ezt a mentalitást, az utánunk jövő nemzedék már tudni fogja, hogy a marokkói játékosok csodákra képesek.”

Világbajnokság, Katar

Horvátország–Marokkó, bronzmérkőzés, szombat, 16 óra (tv: M4 Sport)

Doha, Khalifa Nemzetközi Stadion. Vezeti: Al Jassim (katari)