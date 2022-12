Irán és Tunézia mellett Svájc volt a harmadik válogatott, amelyik négy kapust nevezet a 25 fős keretébe, ami, ahogy ezen a sorsdöntő mérkőzésen kiderült, jó döntésnek bizonyult. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint az első számú kapus, Yann Sommer mellett a másik hálóőr, Philipp Köhn is betegséggel küzdött a találkozót megelőzően (a kezdőben a dortmundi Gregor Kobel kapott helyet), de a belső védő Nico Elvedi is hasonló ok miatt szerepelt a maródiak listáján. A helvétek „a legjobb védekezés a támadás” alapon már az első percben három kapura lövésénél jártak, amivel vb-rekordot döntöttek.

Hiába kezdett nagy elánnal Svájc, az első tíz perc után már a szerbek birtokolják többet a labdát. Mégis Murat Yakin együttese szerzett vezetést, Djibril Sow passzából Xherdan Shaqiri talált be – csakúgy, mint a két csapat négy évvel ezelőtti vb-találkozóján, ahol győztes gólt szerzett. Hogy a mostani nem lett az, azt gyorsan világossá tette Alekszandar Mitrovics (a 2018-as csoportmeccs első góljának szerzője...), a Fulham gólérzékeny csatára Tadics bal oldalról érkező beadását tíz méterről szépen fejelte a hosszúba. Nem álltak le a szerbek, az egyik csapattársa feleségével létesített szexuális viszonnyal „megvádolt” Dusan Vlahovics kapott jó labdát teljesen üresen a tizenhatoson belül, a Juventus támadója ballal laposan a hosszúba lőtt.

A jó iramú, lüktető első félidő után (15 kapura lövéssel és 9 kaput eltalált kísérlettel zártak a felek!) sem hagyott alább az iram, sőt mi több, a bizonytalankodó védők között szép összjáték után Remo Freuler ismét előnyhöz juttatta a svájciakat. Az utolsó szerb roham előtt déli szomszédaink a támadósorban frissítettek, beküldték a Serie A-ban légióskodó Nemanja Radonjicset és Filip Djuricsicset, míg a helvétek Denis Zakariával és Edimilson Fernandessel az eredmény megtartására törekedtek. A harmadik gól azonban megtörte a délszláv válogatottat, a nagy hajrá és ezzel a továbbjutás elmaradt.

Svájc december 6-án Portugáliával, a kameruniaktól vereséget szenvedő, de csoportgyőztes Brazília 5-én Dél-Koreával találkozik a nyolcaddöntőben. Mindkét mérkőzés 20 órakor kezdődik.

G-csoport, 3. forduló

Szerbia–Svájc 2–3 (2–2)

Doha, 974 Stadion. Vezette: Rapallini (argentin)

Szerbia: V. Milinkovics-Szavics – Pavlovics, Veljkovics (Gudelj, 55.), Milenkovics – Zsivkovics (Djuricsics, 78.), Sz. Milinkovics-Szavics (Makszimovics, 68.), Lukics, Kosztics – Tadics (Radonjics, 78.), Mitrovics, Vlahovics (Jovics, 55.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Svájc: Kobel – Widmer, Akanji, Schär, R. Rodriguez – Sow (Ed. Fernandes, 68.), Freuler, Xhaka –Shaqiri (Zakaria, 68.), Embolo (Okafor, 90+6.), R. Vargas (Fassnacht, 83.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerzők: Mitrovics (26.), Vlahovics (35.), ill. Shaqiri (20.), Embolo (44.), Freuler (48.)

Statisztika

53 Labdabirtoklás (százalékban) 47 11 Kapura lövések 14 4 Kaput eltalált lövések 7 2 Szögletek 0 482 Összes passz 412 391 Sikeres passz 336

A csoport végeredménye