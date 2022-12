Megtörte a címvédők 2010 óta tartó átkát Franciaország azzal, hogy regnáló bajnokként túlélte a csoportkört. Tette mindezt úgy, hogy a záró fordulóban már biztos továbbjutóként, felforgatott csapattal kikapott egy góllal kikapott Tunéziától. A válogatottban 142. alkalommal pályára lévő, s ezzel Lilian Thurammal holtversenyben rekorder Hugo Lloris vezette gallok nem akartak itt megállni, így Didier Deschamps ugyanazt a kezdőt küldte pályára, amelyik legyőzte Dániát a csoportkör során.

A lengyelek 1984 után jutottak be ismét az egyenes kieséses szakaszba, ezzel lekerült róluk a nagy teher, s felszabadultan játszhattak. A „fehér sasok” jobb csapat benyomását keltette, mint a csoportkör során bármikor, egy támadáson belül pedig több gólt szerezhettek volna, mint az első három összesen. A francia kapu előtt tűzijátékban Lloris védett először, majd kétszer is blokkolni tudtak a védők, másodjára a gólvonalról. A címvédő sem tétlenkedett, összességében többet volt Mbappééknél a labda, amikor pedig a Paris SG klasszisa tanári labdát adott a védők közül tökéletesen kilépő Giroud-nak, a vezetést is megszerezte. A Milan csatárának ez volt az 52. gólja, ezzel a francia válogatott történetének legeredményesebb labdarúgója lett.

Szünet után is aktívak voltak Dembelével és Mbappével a széleken a franciák, akik gyorsan meg akarták rúgni a megnyugtató második gólt, de a beadások vagy a második hullámban érkező játékostárshoz a visszapasszba mindig hiba csúszott. A már – a sokat nem mutató – Robert Lewandowski mellé érkező Arkadiusz Milikkel kiszabadultak a kisebbfajta nyomásból a lengyelek, de labdavesztésük után lekontrázták őket a gallok, s Mbappé találatával eldöntötték a továbbjutást. A még mindig csak 23 esztendős támadó a végén meglőtte ötödik gólját is a tornán, így már kilenc vb-találatnál jár, megdöntve Eusébio rekordját a 24 éven aluli gólszerzők között.

Upamecano kezezése után megítélt büntetőt Lewandowski először kihagyta, de a megismételt tizenegyest már belőtte, ez azonban nem változtatott a helyzeten. A címvédő várja ellenfelét, aki Anglia vagy Szenegál lesz december 10-én.

Nyolcaddöntő

Franciaország–Lengyelország 3–1 (1–0)

Doha, al-Tumama Stadion. Vezeti: Valenzuela (venezuelai)

Franciaország: Lloris – Koundé (Disasi 90+2.), Varane, Upamecano, Th. Hernandez – Tchouaméni (Y. Fofana, 66.), Rabiot – O. Dembélé (Coman, 76.), Griezmann, Mbappé – Giroud (Thuram, 76.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Lengyelország: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior (Bednarek, 87.), Bereszynski – Krychowiak (Bielik, 71.) – Kaminski (Zalewski, 71.), Zielinski, D. Szymanski (Milik, 64.), Frankowski (Grosicki, 87.) – Lewandowski. Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz

Gólszerzők: Mbappé (74., 90+1.), Giroud (44.), illetve Lewandowski (90+9., 11-esből)

Statisztika (zárójelben az első félidő)