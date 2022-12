Az argentin válogatott tízese Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Marquez, Andres Guardado és Cristiano Ronaldo mellett egyike annak a hat embernek, akik öt világbajnokságon játszottak. A mexikói legendát az elődöntőben már lehagyta egy mutatóban, a németet a döntőben előzheti meg, s lehet egyedüli rekorder: a horvátok elleni találkozó előtt Marquezzel holtversenyben 17 vb-mérkőzésen viselte a csapatkapitányi karszalagot, Matthäusszal pedig jelenleg 25-25 vb-fellépéssel állnak a ranglista élén.

Messi az egyetlen játékos, aki öt világbajnokságon készített elő találatot. Őt Pelé, Grzegorz Lato, Diego Maradona és David Beckham követi, akik három-három alkalommal készítettek elő gólt. A hétszeres aranylabdás a brazil legendával osztozik a legtöbb gólpasszban az egyenes kieséses szakaszban (6). Messi az argentin válogatott örök góllövőlistájának élén áll 11 találattal, őt Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Mario Kempes (6) és Gonzalo Higuain (5) követi.

A Paris SG klasszisa büszkélkedhet eddig egyedül azzal, hogy a tízes, a 20-as és a 30-as éveiben is betalált a világbajnokságon (Pelénél négy hónapon múlt mindez). Messi első és legutóbbi világbajnoki gólját 16 év és 180 nap különbséggel szerezte. Őt Cristiano Ronaldó követi a maga 16 évével és 160 napjával.

A meccs játékosa címet először 2002-ben ítélték oda, eddig Messi tíz alkalommal kapta meg ezt az elismerést. A 2014-es brazíliai világbajnokságon négyszer ítélték neki oda, annyiszor, ahányszor Wesley Sneijdernek 2010-ben – az argentin már most csúcsot állított be (Mexikó, Ausztrália, Hollandia és Horvátország ellen kapta meg). Ha a döntőben is őt kapta a díjat, az valószínű világbajnoki címmel együtt jár majd. Úgy pedig beérni Miroslav Klose 17 vb-győzelmet jelentő rekordját.