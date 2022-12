Franciaország–Lengyelország, 16 óra, tv: M4 Sport

Hosszú negatív sorozatot szakított meg Franciaország azzal, hogy a legjobb tizenhat közé jutott, a legutóbbi három regnáló bajnoknak (Olaszország, Spanyolország, Németország) ugyanis ez nem sikerült 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban. Didier Deschamps együttese az ausztrálok (4–1) és a dánok elleni siker után (2–1) felforgatott kezdőcsapattal, ám a hajrában több nagyágyúját bevetve meglepetésre 1–0-ra kikapott Tunéziától. A Lucas Hernandezt és Karim Benzemát nélkülöző gallok a lengyelek ellen ismét a legerősebb tizenegyet vethetik be.

A fehér sasok 1986 után élték túl a csoportkört, nem kis köszönetet mondva Argentínának, melytől csak 2–0-ás vereséget szenvedett, s így jobb gólkülönbséggel megelőzte Mexikót. Robert Lewandowskiék nem játszottak eddig élvezhető futballt, ellenben eredményest a közép-amerikaiak (0–0) és Szaúd-Arábia ellen (2–0). Nem a lengyelek számítanak a nyolcaddöntő esélyeseinek, de a két büntetőt védő Wojciech Szczesny előtt a védelem eddig rendben volt, s ha ezt a címvédő ellen is be tudnák mutatni (a középpálya motorjának, Grzegorz Krychowiaknak a játéka kérdéses), meglepetést is okozhatnak. Mert elöl ott lesz a Barcelona gólvágója, aki 136 válogatott mérkőzésen 77 találatnál jár, a szaúdiak ellen pedig átesett a tűzkeresztségen, s megszerezte pályafutása első vb-gólját.

A két nemzet az évek során többször keresztezte egymást, a mérleg jelentős francia fölényt mutat (8 győzelem, 5 döntetlen, 3 vereség). Egyetlen világbajnoki mérkőzésüket az 1982-es spanyolországi tornán vívták, akkor a bronzmeccsen a lengyelek nyertek 3–2-re.

Várható kezdőcsapatok

Franciaország–Lengyelország

Doha, Al-Thumama Stadion. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)

Franciaország: Lloris – Konde, Upamecano, Varane, Th. Hernandez – Tchouameni, Rabiot, Griezmann – Dembele, Giroud, Mbappe

Lengyelország: Szczesny – Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash – Frankowski, Szymanski, Bielik, Zielinski – Milik, Robert Lewandowski