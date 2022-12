Németország nekiesett Costa Ricának, s már a 10. percben megszerezte a vezetést. Sőt az első félidőbem akár hatig is juthatott volna, s akkor csak a nagy lehetőségekről beszélünk. A Nationalelf 11 alkalommal kísérletezett góllövéssel, s 7 szögletet végzett el, a közép-amerikaiakban elsősorban a három nagy védést is bemutató Keylor Navas tartotta a lelket.

A szünet után egy sokkal bátrabb Costa Rica-i csapat jött ki a pályára, s nem hittük volna, de előbb egyenlített, majd pedig a vezetést is megszerezte. A németeket láthatóan sokkolták a történtek, de sokkal jobban sokkolta őket, hogy közben a japánok is átvették a vezetést Spanyolország ellen. Sok volt azonban még vissza, s a négyszeres világbajnok nem is hagyta, hogy megessen vele az a szégyen, hogy története során először kikapjon Costa Ricától. Két cserecsatár, Kai Havertz és Niclas Füllkrug három gólt is összehozott, így végül 4–2-re győzött Hansi Flick együttese.

Más kérdés, hogy ez semmire sem lett elég, mert a spanyolok képtelenek voltak kiegyenlíteni Japán ellen, ami azt jelentette, hogy a német csapatnak 2018 után 2022-ben is a csoportkör jelentette a végállomást a világbajnokságon.

Nagy pofon ez a német futballnak!

E-csoport, a 3. fordulóban

Costa Rica–Németország 2–4 (0–1)

Al-Khor, Al Bajt Stadion. Vezette: S. Frappart (francia)

Costa Rica: Navas – Vargas, Waston, Duarte – Oviedo (Contreras, 93.), Tejeda (R. Wilson, 93.), Borges, Fuller (Bennette, 74.) – Campbell, Aguilera (Salas, a szünetben) – Venegas (Matarrita, 74.). Szövetségi kapitány: Luís Fernando Suárez

Németország: Neuer – Raum (Götze, 67.), Rüdiger, Süle (Ginter, 94.), Kimmich – Goretzka (Klostermann, a szünetben), Gündogan (Füllkrug, 55.) – Sané, Musiala, Gnabry – Th. Müller (Havertz, 67.). Szövetségi kapitány: Hans-Dieter Flick

Gólszerzők: Tejeda (59.), Vargas (70.), illetve Gnabry (10.), Havertz (73., 85.), Füllkrug (90.).

Statisztika

32 Labdabirtoklás (százalékban) 68 8 Kapura lövések 32 5 Kaput eltalált lövések 11 1 Szögletek 14 348 Összes passz 734 276 Sikeres passz 673

A csoport végeredménye