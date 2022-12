A szurkolók, akik éttermekben, bárokban nézték a finálét, már a félidőben, 2–0-s argentin vezetésnél elkezdtek ünnepelni. Az igazi fieszta azonban akkor vette kezdetét, amikor a hosszabbításban 3–3-ra végződött találkozót az Albiceleste tizenegyesekkel megnyerte – ÍRÁSUNK ITT!

A fővárosban az emberek az utcákra, terekre tódultak, megállt a közlekedés, az üzletek bezártak. A szurkolók, a válogatott világos kék-fehér csíkos mezét viselték, hatalmas dudakoncertbe kezdtek, beugráltak a szökőkutakba – az időeltolódás miatt Argentínában a döntő délben kezdődött. A közterek megteltek, de az emberek folyamatosan érkeztek, hogy bekapcsolódjanak az óriási partiba. Mindenhol Messi és Maradona arcképét mutatták fel a drukkerek különböző zászlókon és drapériákon.

Az argentin válogatott 1978 és 1986 után harmadszor nyerte meg a világbajnokságot, s hogy nem érdemtelenül, azt bizonyítja: a torna legjobb játékosának Lionel Messit, a torna legjobb kapusának Emiliano Martínezt, a torna legjobb fiataljának pedig Enzo Fernandezt választották.

„Nehéz szavakkal kifejezni, mit érzek – mondta Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya a finálét követően. – Azért tudtunk eljutni idáig, mert ezek a játékosok a népért, argentin honfitársaikért küzdöttek. Mindannyian ugyanazért a célért harcoltak, és most ők is nagyon boldogok. Megérdemeltük a sikert, még úgy is, hogy csak tizenegyesekkel tudtuk végül kicsikarni” – tette hozzá.

– Kilencven perc alatt is megnyerhettük volna a mérkőzést, jó teljesítményt nyújtottunk, mégis egyenlített a francia válogatott. Mi viszont harcoltunk tovább, ugyanúgy, ahogy a negyeddöntőben Hollandia ellen, és meg is hozta az eredményét az erőfeszítés” – fogalmazott a szakember, aki 44 évesen és 216 naposan szerzett világbajnoki címet szövetségi kapitányként.

Ezzel pedig a 39 éves és 232 napos César Menotti 1978-as vb-győzelme óta a legfiatalabb szakvezető lett, aki világbajnoki elsőségig tudott vezetni egy válogatottat.

