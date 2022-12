Zlatko Dalic nem véletlenül hívta fel a játékosai figyelmét arra, hogy mindvégig koncentrálniuk kell, mert egy-egy kihagyást akár góllal is büntethetnek a japánok. Volt is rá esély az első félidőben, amelyben inkább a távol-keletiek előtt adódtak lehetőségek. Különösen a Freiburgban Sallai Rolanddal együtt játszó Ricu Doan és Junya Ito elfutásai hordozták magukban a veszélyt, de nagyot harcolt a kapu előtt a Celtic támadója, Daizen Maeda is. A meccs első nagy helyzete Ivan Perisic előtt adódott, de a Tottenham Hotspur szélsője jobbal, éles szögből nem tudta bevenni Szuicsi Gonda kapuját. Pedig középen Bruno Petkovic tisztán érkezett, ha Perisic passzol, máris vezethetett volna a 2018-as ezüstérmes. A japánok folyamatosan zakatoltak, jöttek előre, de az utolsó passzaikba rendre hiba csúszott, vagy pedig egy horvát láb lépett közbe.

Unalmasan csordogált a meccs, egyik csapat drukkereinek sem kellett szívgyógyszer után kapkodniuk, az eddigi nyolcaddöntők közül ez volt a leggyengébb. Aztán derült égből villámcsapásként jött a japánok vezető gólja: a 43. percben Ricu Doan adott be szögletet, amire érkezett Maeda és a lecsorgó labdát a kapuba vágta. A japánok először találták el a kaput, mégsem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül szereztek volna vezetést.

A szünet után egy paprikásabb horvát csapat jött ki a pályára, s ennek gyorsan meg is lett az eredménye: az 55. percben Josip Juranovic lőtte be a labdát jobbról a kapu elé, Perisic pedig 12 méterről pompás fejest küldött a bal alsó sarokba. Perisicnek ez már a 10. gólja volt nagy tornán, s összességében 17 gólban játszott főszerepet. Csak négy olyan labdarúgó van, aki a legutóbbi három vb-n gólt tudott szerezni: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xherdan Shaqiri és a Japán ellen eredményes Ivan Perisic.

A góltól megjött a horvátok kedve, nem sokkal később Luka Modric próbálkozott, de a jobb felsőbe tartó bombát Gonda szögletre ütötte. Aztán igazából már semmi, mindkét csapat láthatóan a hosszabbítást várta. A végén még a japánok megpróbálták megnyerni a meccset, de maradt az 1–1.

A kétszer tizenöt percben sem történt sok minden, talán a horvátok álltak közelebb a gólhoz, de maradt az állás, így jöhetett a tizenegyespárbaj. Ebben pedig a horvátok kapusa, Dominik Livakovic volt a hős, hiszen három japán büntetőjét is kifogta. Sorrendben Minamino, Mitoma, majd Josida tizenegyesét védte. A horvátoknál Vlasic, Brozovic és Pasalic is higgadt volt, így a Zlatko Dalic csapata jutott be a legjobb nyolcba. Ugyanúgy, ahogy a 2018-as világbajnokságon, amikor tizenegyesekkel a dánokat győzték le 1–1-es rendes játékidő után 3–2-re.

Világbajnokság, 5. nyolcaddöntő

Japán–Horvátország 1–1 (0–1, 1–1, 1–1)

Tizenegyesekkel: 1–3.

al-Dzsanub Stadion, 42,523 néző. Vezette: Ismail Elfath (amerikai)

Japán: Gonda – Tanigucsi, Josida, Tomijaszu, Ito – Morita, Endo, Nagatomo (Mitoma, 64.) – Doan (Minamino, 87.), Maeda (Aszano, 64.), Kamada (Szakai, 75.). Szövetségi kapitány: Hadzsime Morijaszu

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic – Kovacic (Vlasic, 99.), Brozovic, Modric (Majer, 99.) – Kramaric (Pasalic, 68.), Petkovic (Budimir, 61.), Perisic (Orsic, 106.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Gólszerzők: Maeda (43.), illetve Perisic (55.)