„Annak tükrében, hogy bejutottunk a négyes döntőbe és ott voltam az odavezető úton, értelmetlen lenne lemondani a válogatottságot. A terv szerint a Nemzetek Ligája négyes döntőjét mindenképpen megcsinálom, utána meglátjuk, mi lesz” – mondta a 37 éves, aranylabdás klasszis.

„Hatalmas dolgot vittünk véghez. Az aranyéremre pályáztunk, és közel is voltunk hozzá, de nem jutottunk be a döntőbe. Szerintem büszkék lehetünk arra, amit elértünk, mert ez hatalmas fegyvertény. Horvátország többé nem egy minden húsz évben egyszer előforduló csoda – megszilárdítottuk a helyünket a topfutballban. Most már nem sötét ló, hanem nagyhatalom vagyunk” – értékelte a horvátok bronzérmét a Real Madrid klasszisa.

Mint arról hírportálunkon beszámoltunk, Horvátország 2–1-re nyert Marokkó ellen a katari vb bronzmérkőzésén.