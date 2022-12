Fernando Santos távozásáról a rendre jól értesült Fabrizio Romano csütörtök délután számolt be, majd számos külföldi portál is tényként kezelte a 68 éves tréner menesztését – lásd TSN, Daily Mail. Nem sokkal később a szövetség hivatalosan is bejelentette Santos távozását.

Santos utódjáról a következő hetekben dönt a Portugál Labdarúgó-szövetség, a hírek szerint az AS Romát irányító José Mourinhót kérik fel a posztra, aki a klubmenedzseri állását is megtartaná a szövetségi kapitányi poszt mellett.

A portugál válogatott a viszonylag korai katari búcsú ellenére is szép sikereket ért el Santos irányításával: Cristiano Ronaldóék 2016-ban Európa-bajnokságot, 2019-ben Nemzetek Ligáját nyertek. Az idei világbajnokságon is bejutottak a legjobb nyolc közé, de a negyeddöntő már nem jött össze nekik, mert Marokkó megállította a végső sikerre is esélyes csapatot. Santos több mint nyolc évet töltött el a portugál kispadon.

