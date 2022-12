Az észak-afrikaiak kapujára az első négy találkozón mindössze hét lövés érkezett, a Cristiano Ronaldo nélkül kezdő portugálok viszont már az ötödik percben veszélyt teremtettek Joao Félix fejesével. A válasz sem maradt el, a Bayern München balhátvédjét, Nusszair Mazrauit helyettesítő Attijat Allah iramodott meg a bal oldalon, de lövésébe belevetődött egy portugál védő, de en-Nesziri fejese is azt mutatta, bátrabb támadójátékot vállalt fel ezúttal Valid Regragi csapata.

Az történt a pályán, amit Marokkó eltervezett, többet birtokolták ugyan a labdát az európaiak, de a tömörülő védelem ellen nem volt ellenszerük. A félidő hajrájában aztán még jobb helyzetbe került az arab gárda, amikor en-Nesziri a rosszul kimozduló kapust megelőzve hét méterről a kapuba fejelte a szélről érkező labdát. Az utolsó percekre felpörögtek az események, a gólpasszok tekintetében élen álló Bruno Fernandes ezúttal befejezésben jeleskedhetett volna, de előbb kapufát lőtt, majd tizenegyest reklamált. A játékrész slusszpoénja mégis az afrikaiaknál volt, gyors kontra után Unahi passzából Attijat Allah azonban nem találta el a kaput.

Nem sokat várt a szünet után Fernando Santos, az 51. percben bevetette Cristiano Ronaldót, miközben a másik oldalon kivált a mérkőzést nem teljesen egészségesen vállaló Romain Szaissz (a marokkói védelem másik oszlopa, Najef Agerd sérülés miatt nem is kezdett). A nyomás alól csak pillanatokra tudtak kiszabadulni az arabok, akik nem rúgták el vaktába a labdákat, így egy kontra után le is zárhatták volna a mérkőzést, ám Seddira a tizenhatoson belül rosszul nyúlt a játékszerhez. A Bari támadója a hosszabbításban akár negatív hős is lehetett volna a kiállításával, ám a portugálok hiába játszottak még nagyobb fölényben, a 6–4–0-s felálláson nem találták meg a rést. Hiába sikerült egyre többször megbontani a védelmet, a beadások vagy marokkói játékost talált meg vagy Bunu védett Joao Félix és Ronaldo lövésénél. Az egyenlítő találat Pepe fejében maradt, így az „Atlasz oroszlánjai” első afrikai csapatként ott lesz egy világbajnokság legjobb négy csapata között.

Negyeddöntő

Marokkó–Portugália 1–0 (1–0)

Doha, al-Tumama Stadion. Vezette: Facundo Tello (argentin)

Marokkó: Bunu – Hakimi, el-Jamik, Szaissz (Dari, 57.), Attijat Allah – Amrabat – Unahi, Amallah (Seddira, 65.) – Zijes (Abuhlal, 82.), en-Nesziri (Benun, 65.), Bufal (Dzsabran, 82.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi

Portugália: Diogo Costa – Dalot (Horta, 79.), Pepe, Rúben Dias, R. Guerreiro (Joao Cancelo, 51.) – Otávio (Vitinha, 69.), Neves (Cristiano Ronaldo, 51.) – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix – Goncalo Ramos (R. Leao, 69.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Gólszerző: en-Nesziri (42.)

Kiállítva: Seddira (90+3.)

Statisztika (zárójelben az első félidő)