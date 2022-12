A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) kutatása szerint a gól nélküli döntetlennel végződött összecsapáson a kezdő tizenegyek együttes átlagéletkora 30 év és 142 nap volt. A vonatkozó korcsúcsot Argentína és Izland tartja a négy évvel korábbi tornáról 30 év és 213 nappal.

Az IFFHS kiemelte, hogy a belgák 2018. július 14. és 2022. szeptember 22. között egymást követően 49 mérkőzésen voltak eredményesek, az utóbbi öt meccsükön viszont csupán két gólt szereztek, egyet Egyiptom, egyet pedig Kanada ellen. Egyszersmind Belgium a 21. században először nem jutott tovább egy nagy torna – világ- és Európa-bajnokság – csoportköréből.

A Németország–Costa Rica (4–2) találkozó két szempontból is sporttörténetinek nevezhető: a bíráskodó francia Stéphanie Frappart első nőként vezetett férfi vb-mérkőzést, a németek hálóját őrző Manuel Neuer pedig a világbajnokságok történetében a legtöbbször pályára lépett kapus lett csütörtöki 19. szereplésével.

Algéria és Nigéria 2014-es sikere után Marokkó és Szenegál révén most másodszor jutott tovább a világbajnokság csoportköréből egyidejűleg két afrikai csapat is. A marokkói Nájef Aguerd öngólja lett a 100. találat a 2022-es világbajnokságon, Spanyolország válogatottja pedig azzal a negatívummal szolgált, hogy története során először kapott ki ázsiai csapattól. A japánoktól elszenvedett 2–1-es vereség előtt 13 győzelem és 2 döntetlen szerepelt a mérlegben, utóbbi esetben mindkétszer – 1994-ben és 2002-ben is – Dél-Korea csapata volt az ellenfél.