A 2018-as tornán Európából 10, Dél-Amerikából 4, Észak- és Közép-Amerikából, valamint Ázsiából 1-1 válogatott jutott be a nyolcaddöntő tizenhatos mezőnyébe, kezdi elemzését a Nemzeti Sport Online. Ezzel szemben most Katarban Európából 8, Dél-Amerikából, Ázsiából és Afrikából 2-2, Észak-és Közép-Amerikából, valamint Óceániából 1-1 csapat élte túl a csoportkört. (Meg kell azért jegyezni, hogy bár Ausztrália földrajzilag Óceániához tartozik, a vb-részvételt az ázsiai zónából harcolta ki.)

Az oroszországi világbajnoksághoz hasonlóan az öreg kontinensről Franciaország, Horvátország, Anglia, Spanyolország, Svájc és Portugália, Dél-Amerikából Brazília és Argentína, Ázsiából pedig Japán jutott túl ismét a csoportkörön, míg az újak Európából Hollandia és Lengyelország, Észak- és Közép-Amerikából az Egyesült Államok, Ázsiából Dél-Korea, Afrikából Marokkó és Szenegál, Óceániából pedig Ausztrália. Utóbbi válogatott 2006 után másodszor lett nyolcaddöntős és többek között neki köszönhető, hogy a vb-k történetében most először mind a hat kontinens képviselteti magát a legjobb 16 között.

Ami a közeljövőt illeti, 2018-ban hat európai és két dél-amerikai válogatott jutott be a legjobb nyolc közé. Most az már biztos, hogy Európából legalább kettő csapat ott lesz a negyeddöntőben, hiszen két olyan párosítás van, amelyben az öreg kontinens csapatai kerültek szembe egymással: Franciaország–Lengyelország és Portugália–Svájc. Ahogy az is eldőlt a csoportkört követően, hogy a hétszeres aranylabdás Lionel Messi és az elismerést ötször kiérdemlő Cristiano Ronaldo csak a döntőben találkozhat egymással.

A csoportok végeredményeit ITT, a kieséses szakasz programját pedig ITT tekintheti meg. Valamennyi világbajnoksághoz kapcsolódó írásainkat IDE kattintva találja.