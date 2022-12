Világbajnokság, nyolcaddöntő, Brazília–Dél-Korea, hétfő, 20 óra (tv: M4 Sport)

Kisujjból kirázták az első két győzelmüket a brazilok Katarban. Az ötszörös világbajnok először a szerbeket verte meg 2–0-ra (Richarlison csodás, ollózós gólját nem feledjük), aztán a svájciakat győzték le 1–0-ra, így két kör után bebiztosította továbbjutását a csoportjából. A B-sorral felálló Selecao aztán kellemetlen vereségbe futott bele Kamerun ellen, pedig 19-szer lőtt kapura, de ellenfelének 7 kísérlet is elég volt a gólhoz. Ez volt a brazil csapat első veresége afrikai ellenféllel szemben, ráadásul megszakadt a 17 vb-csoportmeccset magába ölelő veretlenségi sorozatuk is.

Nem csak ez a baj a brazilok háza táján, sokkal jobban aggasztja Tite szövetségi kapitányt, hogy számíthat-e legjobbjára, Neymarra. A Paris SG 30 éves klasszisa a vasárnapi edzésen már ott volt a társak között, mosolyogva pózolt a fotósoknak, de azt mégsem lehet százszázalékos bizonyossággal kijelenteni, hogy ott lesz a pályán a dél-koreaiak ellen. Tite is csak annyit tudott mondani a hivatalos sajtótájékoztatón, hogy minden az orvosi stábtól függ, neki az a dolga, hogy a lehető legerősebb és legjobb csapatot küldje pályára.

Az biztos, hogy két futballista már nem léphet pályára Katarban: Gabriel Jesus és Alex Telles a kameruniak ellen olyan komolyan megsérült, hogy ki kell hagyniuk a tornából hátralévő mérkőzéseket. Alex Sandro annyival van jobb helyzetben, hogy az ő sérülése nem ennyire súlyos, így neki még van reménye arra, hogy a negyeddöntőben újra ott lehessen a pályán.

Persze előbb el kell jutnia idáig a brazil válogatottnak, amely elvileg kötelező kellene, hogy legyen, de a dél-koreaiakat egyáltalán nem szabad leírni. Bár a ghánaiaktól 3–2-re kikaptak, nulla kettőről ki tudtak egyenlíteni, az uruguayiakkal 0–0-ra végeztek a portugálokat pedig egy 91. percben szerzett góllal 2–1-re legyőzték. Son Heung-Min, a Tottenham Hotspur klasszisa ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy végig hittek abban, hogy továbbjuthatnak a csoportjukból, s a mutatott játékuk alapján igazságtalanság lett volna velük szemben, ha ez nem így történik.

Paulo Bento, a koreaiak portugál szövetségi kapitánya azt mondta, nem foglalkoztatja őket, hogy Neymar ott lesz-e a pályán, vagy sem, nekik szemernyi veszíteni valójuk sincs a világsztárok egész sorával kiálló brazilokkal szemben. Hozzátette: azt kéri majd a csapatától, hogy ugyanazt a megalkuvást nem tűrő futballt játssza majd, amit a csoportmeccsek során is látott tőlük a világ.

A két együttes közös múltja nem ígér sok jót az ázsiaiaknak. Idén nyáron Szöulban játszottak barátságos meccset a brazilokkal, akik akkor 5–1-re győztek. Neymar duplázott, Richarlison, Gabriel Jesus és a világbajnoki keretből kimaradó Coutinho szerezte a gólokat. Ezt megelőzően 2013-ban 3–0-ra, 2013-ban 2–0-ra 2022-ben 3–2-re győztek a brazilok. Dél-Korea eddigi egyetlen sikerét 1999-ben érte el, az a meccs 1–0-s ázsiai sikert hozott.

A brazilok már csak azért is szeretnének győzni, hogy a sikerrel is extra energiákat küldhessenek a kórházban fekvő, rákos megbetegedéssel küzdő Pelének. A 82 éves leganda 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnoki címet szerzett a brazil válogatottal, amelyben 92 meccsen 77 gólt ért el.