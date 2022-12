A 49 éves spanyol szakember 2016 óta irányította a belga válogatottat. Összesen 79 mérkőzésen ült a kispadon, s ezeken 56 győzelmet, 13 döntetlent, és mindössze 10 vereséget számlált. A válogatottal 2018-ban világbajnoki bronzérmet nyert, s csapatával vezette is a világranglistát, amelyen a katari tornát megelőzően a brazilok mögött a második helyen állt. A 2022-es világbajnokságot mindössze egy ponttal, és egyetlen rúgott góllal zárta a belga válogatott, pedig olyan sztárokkal érkeztek Katarba, mint Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard vagy Mitchy Batshuay.

Azért öleltem meg annyi embert a lefújás után, mert ez volt az utolsó mérkőzésem – mondta kissé elcsukló hangon Roberto Martínez a sajtótájékoztatón. – Hat évet töltöttem itt, hosszú távú terven dolgoztunk, sokakkal kerültem szoros kapcsolatba, talán érthetőek az érzelmek… Nagy élmény volt, megtisztelő feladat. Létrehoztunk valamit, és bár sokan tornagyőzelmekben mérik egy örökség értékét, én ezt másként látom. Alighanem a vérbeli szurkolók is elismerik, amit ez a generáció letett az asztalra. A játékosok nagyon magasra tették a mércét, olyan közösséget alkottak, amelyben a fiataloknak van mit tanulniuk. „Ez nem lemondás, mindig is ez volt a terv. A 2018-as világbajnokság után sok klubtól kaptam ajánlatot, de fontosnak tartottam a hűséget, és be akartam fejezni a munkát. De most lejár a szerződésem...” – fogalmazott.

A belga együttes a kanadaiak elleni 1–0-s győzelemmel nyitott Katarban, majd nagy meglepetésre 2–0-ra kikapott Marokkótól, zárásként pedig 0–0-ra végzett a horvátokkal.