Anglia–Szenegál, 20 óra, tv: M4 Sport

Az angol válogatott az Irán elleni nyitófordulóban megmutatta támadóarzenálját (6–2), de a második félidőben kapott gólok miatt Gareth Southgate nem volt maradéktalanul elégedett csapata teljesítményével. Az Egyesült Államok elleni találkozón szigorított védekezésén a 2018-as elődöntős, akkor viszont a támadójátékuk nem volt elég hatékony (0–0). A zárókörben a Wales elleni brit belharcban viszont mindkét fronton jól álltak az angolok (3–0), vagyis bizakodva várhatják az egyenes kieséses szakaszt. Külön öröm számukra, hogy az eddig sérült James Maddison is játékra alkalmas állapotban van, ahogy Harry Kane bokaproblémája is a múlté. Az egyetlen hiányzó Ben White lesz, aki személyes okok miatt már haza is repült Katarból.

Az angolokhoz hasonlóan Szenegál is felfelé ívelő pályára állt, a hollandoktól két hajrágóllal kikaptak a nyitányon (0–2), utána viszont a házigazda katariakat (3–1) és Ecuadort is legyőzték (2–1), így az afrikai nemzet története során másodszor jutott túl a csoportkörön. Könnyű helyzetben nemcsak az ellenfél ereje miatt nincsen Aliou Cisse, a kapitány két sárga lapja miatt nem számíthat Idrissa Guey-re, de Cheikhou Kouyate játéka sem biztos.

Várható kezdőcsapatok

Anglia–Szenegál

al-Hor, al-Bajt Stadion. Vezeti: Iván Barton (salvadori)

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Bellingham, Mount – Rashford, Kane, Saka

Szenegál: Mendy – Sabaly, K. Koulibaly, A. Diallo, Jakobs – Pathe Ciss, P. Gueye – P. Sarr, I. Ndiaye, I. Sarr – B. Dia.