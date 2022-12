H-csoport, 3. forduló: Dél-Korea–Portugália, 16 óra, tv: M4 Sport

Már biztos továbbjutóként lép pályára Portugália, s ha legalább egy pontot szerez, a csoportelsőség is meglesz. Fernando Santos szövetségi kapitány nem fogja félvállról venni a Dél-Korea elleni találkozót, mert ha megvan az első hely, valószínű, hogy elkerülik a brazilokat.

„Amikor egy ilyen tornán veszel részt és nagy eredményt szeretnél elérni, nem foglalkozol ilyesmivel. Megértem, hogy felmerül ez a gondolat, de sem én, sem Tite nem fogunk aggódni emiatt” – fogalmazott, hozzátéve, sokkal fontosabb a plusz egy nap pihenő, amit azzal érhet el a portugál válogatott, hogy elsőként végez a négyesében.

Két hiányzója biztosan lesz a portugáloknak, Nuno Mendes, aki az uruguayiak elleni hétfői mérkőzésen megsérült, nem lesz már bevethető a világbajnokságon, de saját kérésére a csapattal marad, amihez klubja, a Paris Saint-Germain is hozzájárult. A szintén combizomsérüléssel bajlódó Otávio is kihagyja a harmadik csoportmeccset, de az ő felépülésében még bízik a csapat. Kérdés, mi lesz Cristiano Ronaldóval, aki a hivatalos indoklás szerint elővigyázatosságból kihagyta a szerdai edzést. A háttérben az ötszörös aranylabdás klubváltása is állhat, miután a Manchester Unitedtől távozó klasszis a hírek szerint aláírt a szaúdi al-Nasszr, ahol két és fél év alatt 500 millió eurót kereshet.

Az összecsapás Dél-Korea számára bír téttel, hiszen csak győzelemmel tartaná életben továbbjutási esélyét. Külön érdekességet ad a mérkőzésnek, hogy Dél-Koreát portugál szövetségi kapitány, Paulo Bento irányítja, jóllehet, éppen a saját nemzete elleni meccsen nem ülhet le a kispadra, miután a Ghána elleni találkozó után reklamálásért kiállította a játékvezető.

„Nem hiszem, hogy ez befolyásolná a mérkőzés alakulását – mondta a találkozót felvezető sajtótájékoztatóján Paulo Bento. – Olyan emberek ülnek majd a kispadon, akikkel régóta dolgozom, ők is tudják, mit kell lépni egy-egy helyzetben. Nagyon sokszor az én döntéseimnek az alapját is az ő ötleteik képezik. Csak a stadion bejáratáig lehetek együtt a játékosaimmal, de már azt is megköszönhetem a FIFA-nak, hogy a meccs előtti napokon én edzhettem a csapatot.”

A két válogatott a 2002-es világbajnokság csoportkörében már találkozott egymással, akkor Park Dzsi-Szung találatával az ázsiaiak 1–0-ra legyőzték a Figóval és Pauletával támadó portugálokat.

Ghána–Uruguay, 16 óra, tv: M4 Sport+

A négyszeres világbajnok németek után a kétszeres győztes Uruguay számára is már a csoportkörben érhet véget a világbajnokság. A rutint képviselő Godínnak, Edinson Cavaninak és Luiz Suáreznek azért kell küzdenie, hogy még egyszer utoljára valami nagyot alkothassanak egy tornán. A Nacional támadójának érdekes lesz ez a mérkőzés, a 2010-es vb negyeddöntőjének 120. percében ugyanis kézzel védte ki a ghánaiak kapuba tartó lövését. A találkozó előtti sajtótájékoztatón megemlítették Suáreznek, hogy az afrikai ország sajtója úgy hivatkozik rá, mint „az ördög maga”, és várják már a visszavonulását.

„Lehet, hogy kezeztem, de a ghánai játékos (Asamoah Gyan – A szerk.) hagyta ki a büntetőt, ami nem az én felelősségem. Akkor talán bocsánatot kérnék, ha egy szerelésről lenne szó, ami miatt megsérül egy játékost, de ebben a helyzetben nem vagyok hibás” – reagált az uruguayi csatár.

A sajtótájékoztatón a ghánaiak kifejtették, nem bosszúként tekintenek a találkozóra, de nem felejtették el az esetet.

„Biztos vagyok benne, hogy ott lesz ez a játékosok fejében a mérkőzés folyamán, mert ez nemcsak Ghánának, hanem egész Afrikának döntő fontosságú meccs volt” – mondta Otto Addo szövetségi kapitány.

A kezezés miatt Suárezt kiállította a játékvezető, a büntetőpárbajban így már nem vehetett részt. Az uruguayiak a dél-afrikai tornán bronzmeccset játszhattak, ahol Németország bizonyult jobbnak.

Az ominózus eset a 2010-es világbajnokság negyeddöntőjéről

Fotós: AFP

A csoport állása

1. Portugália 2 2 0 0 5–2 6 2. Ghána 2 1 0 1 5–5 3 3. Dél-Korea 2 0 1 1 2–3 1 4. Uruguay 2 0 1 1 0–2 1

Így juthat tovább...

Portugália: már továbbjutott, és csak akkor nem lesz csoportelső, ha kikap Dél-Koreától, miközben Ghána győz, és portugál, ghánai összevetésben a gólkülönbség az afrikai csapatnak kedvez.

Ghána: biztosan továbbjut, ha legyőzi Uruguayt. A döntetlen akkor lehet elég, (1) ha Dél-Korea nem győzi le Portugáliát, (2) vagy ha legyőzi, de a szerzett gólok számát tekintve Ghána mögött marad.

Uruguay: csak akkor juthat tovább, ha legyőzi Ghánát, és közben (1) Dél-Korea nem győzi le Portugáliát, (2) vagy úgy nyer Dél-Korea, hogy uruguayi, dél-koreai összevetésben a gólkülönbség nem az ázsiai csapatnak kedvez.

Dél-Korea: csak akkor juthat tovább, ha legyőzi Portugáliát, és közben (1) Uruguay legyőzi Ghánát, de uruguayi, dél-koreai összevetésben a gólkülönbség nem a dél-amerikai csapatnak kedvez, vagy (2) az Uruguay–Ghána mérkőzés döntetlent hoz, és ghánai, dél-koreai összevetésben a gólkülönbség nem az afrikai csapatnak kedvez (vagyis Dél-Koreának szinte biztos, hogy nem elég az egygólos győzelem a portugálok ellen).