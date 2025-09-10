szeptember 10., szerda

Szigorú előírások

1 órája

Már megint a kutakról! Brutális bírságot kaphat, aki sumákol

Címkék#engedélyeztetés#vízbázis#kormány#kút#törvény#jogszabály

Az elmúlt évek forró, száraz nyarai és a csökkenő vízkészletek miatt a kutak használata kiemelten fontos kérdéssé vált Magyarországon. A felszín alatti vízbázisok megőrzése érdekében 2024-től új, szigorúbb előírások léptek életbe a fúrt kutak létesítésével kapcsolatban.

Keszán-Dopita Tünde

A kutak engedély nélküli fúrása mostantól komoly következményekkel járhat. Akár több százezer forintos bírságot is kaphatnak azok, akik nem jelentik be időben a kutakat.

kutak engedélyeztetése
Fúrt kút:  ma már komoly büntetésre számíthat az, aki szabálytalanul fúrat új kutat, nem lehet kikerülni a hatósági engedélyeket. 
Forrás: MW/illusztráció

Fúrt kutak veszélyei

Hazánk föld alatti vízkészletei pótolhatatlan értéket képviselnek. Ezek tisztasága és védelme létfontosságú, ezért a kormány szigorította a kutak létesítésének és használatának kereteit.

Font Sándor, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, már évekkel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy a karsztvízréteg megsértése beláthatatlan következményekkel járhat. „Sajnálatos módon, főleg a dombvidéki részeken elképzelhető, hogy akár 100 méter mélységig lefúrtak azért, hogy vizet találjanak, és így elérhették ezt az értékes réteget – említette korábban egy 2019-es interjú (BUSYNESSLAB magazin a SYNLAB Hungary Kft.kiadásában) során. Mivel a karsztvíz minden baktériumtól és szennyeződéstől mentes, ha lefúrnak, és a felszíni vizeket összekötik ezzel a réteggel, akkor beszennyezhetik a tiszta ivóvíz-bázist. Az Európai Unió finanszírozási feltételei között szerepelt, hogy meg kell adni a hazai fúrt kutak számát, illetve ezek eloszlását is országosan. Mivel a hazai szabályozás meglehetősen bonyolult és a gazdálkodók számára sok esetben átláthatatlan, ezért a bejelentési kötelezettséget többszörös törvényi módosítások során igyekeztünk egyszerűbbé tenni.” 

2023-ban készült a Vízkészletvédelmi országtérkép, amelyet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei online is megtekinthetővé tettek. Hazánk területének mintegy 12 százaléka tartozik a kockázatos területek közé, vagyis ahol védendő ivó- és/vagy karsztvízbázisok vannak. Az online felületen, helyrajzi szám alapján kereshetünk rá a településünkre.

Már nem lehet mismásolni: minden kutat be kell jelenteni

2024. január 1-től minden új fúrt kút esetében előzetes bejelentést kell tenni az illetékes önkormányzatnál – még a kerti, sekély kutak esetében is. A hivatal a kérelem alapján dönthet a fúrás engedélyezéséről, elutasításáról, vagy további hatósági engedélyek beszerzését írhatja elő.

Az engedély nélküli kútfúrás mostantól komoly következményekkel jár: több százezer forintos bírságot is kaphatnak azok, akik elmulasztják a bejelentést. Aki 2024 végéig élt a díjmentes engedélyeztetés lehetőségével, elkerülhette a büntetést – azóta viszont minden szabályszegés drágán megfizetendő.

Jó hír a régi kutak tulajdonosainak

A háztartási, 2024 előtt készült, 50 méternél nem mélyebb kutak fennmaradási engedély nélkül is használhatók, amennyiben a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek. Ez jó hír azok számára, akik régi, udvari kutat használnak öntözésre vagy háztartási célra.

Íme, egy, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által készített összefoglaló ábra, melyen érthetően ábrázolták az öntöző- és háztartási kutak engedélyezésével, bejelentésével kapcsolatos információkat:

kutak engedélyeztetése
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által készített ábra a kutak engedélyeztetéséről.
Forrás: Nemzet Agrárgazdasági Kamara

A mezőgazdasági termelők számára is előnyös, hogy bizonyos esetekben egyszerűsített szabályozás érvényes rájuk. Ha a kút 50 méternél nem mélyebb, kizárólag öntözést szolgál, és nem érint ivóvízbázist, akkor nincs szükség vízjogi létesítési engedélyre – de a bejelentés kötelező marad.

A szabályozás célja nem a bürokrácia növelése, hanem a hazai vízkészletek megóvása. A karsztvíz és a felszín alatti vízbázisok védelme közös érdekünk, hiszen ezek biztosítják a jövő ivóvízellátását is.

 

