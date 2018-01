Hamarosan belép a lakossági vezetékespiacra a magyar Vodafone

A vezetékes szolgáltatás 2020 táján indulna el az 5G-technológiával.

A Szupergyors internet program (SZIP) keretében a Vodafone vezetékes hálózat építésébe kezd a ceglédi és a ráckevei járásban – írta meg a vg.hu egy, a Világgazdaságban megjelent interjú alapján, amely Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigaz­gató-helyettesével készült.

A vezetékels hálózat kiépítését azért látták célszerűnek, mert a technológia fejlődési iránya szerint ügyfeleik előbb-utóbb nem mobil- vagy vezetékes szolgáltatásokat választanak, hanem megoldásokat, amelyekhez viszont szükség van mindkét infrastruktúrára. Ezért a Vodafone eldöntötte, hogy belép a vezetékespiacra, és elsőként a két említett területen építik ki az új generációs hálózatot.

A SZIP-projekt azt a kormányzati elképzelést támogatja, amely célul tűzte ki, hogy 2018-ra minden háztartás számára elérhető legyen a széles sávú internet. Ezzel kapcsolatban a Budai J. Gergő közölte, hogy az egyik járásban már megkötötték a partnerekkel a megvalósításhoz szükséges megállapodásokat, ott a végső tervezés folyik. A másikban pedig rövidesen megállapodnak a kivitelezővel. A tényleges építkezés – az időjárás függvényében – február végén, március elején elkezdődik, és a szerződött határidőre befejezik az építkezéseket.

A Vodafone vezetése, abban bízik, hogy a vezetékes hálózat révén belátható időn belül konvergens szolgáltatókká válnak, ez pedig a szolgáltatások minőségének javulásához fog vezetni, mert így – amint a vezérigaz­gató-helyettes fogalmazott:

„a majdani vezetékes szolgáltatásainknak köszönhetően húzogathatjuk a versenytársak bajuszát, azaz ügyfeleinknek kiváló, teljes körű szolgáltatásokat nyújthatunk az élesedő versenyben. Ez valójában a lakossági piacra vonatkozik, mert a vállalati szegmens vezetékes telefon és fix internet iránti igényét már most is kiszolgáljuk.”

Budai J. Gergő elmondta, hogy a napokban született meg egy jogszabály, amely kiemelt beruházásnak tekinti a 4G-, illetve a 4G+ és 5G-fejlesztéseket. Ezt a kormányrendeletet a piaci szereplők nagyon várták, mert jelentősen lerövidíti az engedélyeztetéseket, ugyanis úgy rendelkezik, hogy ha egyéb jogszabály rövidebbet nem ír elő, az ügyintézési határidő legfeljebb nyolc nap lehet. Ez a jogszabály most elősegíti a 4G-, 4G+ fejlesztéseket, de a majdani 5G-beruházásokhoz is hozzájárulhat.

Hozzátette: Az 5G szolgáltatás használati jelleggel 2020-ban indulhat el. Ezért is elengedhetetlenek azok a kísérletek, amelyeket a partnereinkkel, az egyetemekkel való együttműködésben mi is végzünk. Az is nagyon fontos, hogy a zalaegerszegi tesztpályát egyik szolgáltató se sajátíthassa ki, mindenki hozzájuthasson a saját szeletéhez – mondta Budai J. Gergő.