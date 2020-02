2023-tól már azeri földgáz is érkezhet Magyarországra

Szijjártó Péter a magyar-azerbajdzsáni kormányközi vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón közölte: az azeri gázzal jelentősen nő az ország gázellátásának biztonsága, ugyanis több forrásból, több útvonalon érkezik majd az energiahordozó.

2023-tól már Azerbajdzsánból is érkezhet földgáz Magyarországra, évente 1-2 milliárd köbméternyi – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Az azeri gáz vásárlását az tette lehetővé, hogy vége felé közeledik a déli gázfolyosó építése, valamint Azerbajdzsánban folyamatosan növelik a kitermelést, amely hamarosan meghaladja az évi 45 milliárd köbmétert – tette hozzá. Azerbajdzsán nagy hangsúlyt helyez szállítási kapacitásainak növelésére, amely éves szinten meghaladja majd a 30 milliárd köbmétert – mondta a miniszter.

Kiemelte a Mol és az amerikai Chevron megállapodását, amelynek nyomán a magyar olajtársaság 9,5 százalékos tulajdonrészre tett szert Azerbajdzsán legnagyobb offshore olajmezőjében, ráadásul a Mol ezzel a tranzakcióval közel 9 százalékos részesedést szerzett Azerbajdzsán, illetve a kaukázusi térség egyik legjelentősebb kőolajvezetékében.

Ez minden idők legnagyobb magyar befektetése a kaukázusi térségben – jelentette ki a miniszter, aki szerint ezzel a lépéssel új dimenzióba lépett a két ország gazdasági együttműködése. Szijjártó Péter elmondta, hogy az azeri gazdaságban Magyarország szempontjából a másik kiemelkedő terület az energiaitalok piaca, ahol a Hell 60 százalékos részesedéssel bír.

Arról is beszámolt, hogy Azerbajdzsán egyik legnagyobb, mintegy 20 hektáros területen található üvegháztelepét is magyar vállalat építi az Eximbank finanszírozásával. Szijjártó Péter közölte, a két ország közötti hosszú távú kapcsolatok építésében fontos szerepet játszik, hogy a magyarországi egyetemeken minden évben 200 azeri hallgatónak biztosítanak ösztöndíjat. A lehetőség iránt sokan érdeklődnek Azerbajdzsánban, idén csaknem 600-an jelentkeztek.

Sahil Babayev, az Azerbajdzsáni Köztársaság munkaügyi és szociális ellátásokért felelős minisztere elmondta, hogy Azerbajdzsán és Magyarország stratégiai partnerek, politikai és gazdasági téren is. Az azeri politikus méltatta az ösztöndíjprogramot, és közölte, hogy már majdnem ezer azeri diák élvezte annak előnyeit. Szólt arról is, hogy új lehetőséget nyitottak a Wizzair számára, hogy ne csak a két ország fővárosát kösse össze, hanem Azerbajdzsán más nemzetközi repülőteren is le tudjon szállni.