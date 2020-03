A szíve sok külföldit húz a hazai ingatlanpiacra

A gyengülő forint nincs hatással a Magyarországon befektetni vágyó külföldiekre, számuk kimutatható mértékben nem nőtt, nem is csökkent.

Ugyanakkor a külföldön élő magyarok hazatelepedési kedve egyre nagyobb, állítják az ingatlanbazar.hu által megkérdezett szakértők.

Nyugat-magyarországi mérleg

2020 januárjában 9917 adásvétel bonyolódott le a hazai ingatlanpiacon. Ez 8 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, ugyanakkor februárban már jelentősen javulhat a helyzet, áll a Duna House elemzésében.

Nyugat-Magyarország jelenlegi ingatlanpiacára jellemző, hogy a vevők életkora zömében 30–50 év között mozog, 30 százalékban a cél az első lakás megvétele.

A csok, a babaváró támogatás növeli a vásárlási kedvet, a falusi csok kisebb érdeklődésnek örvend. Az ország nyugati felére igaz, hogy egy panellakás átlagos négyzetméterára 287 ezer forint, egy téglaépítésűé 334 ezer forint. A befektetési célú vásárlás az összes tranzakció 23 százalékát teszi ki a Duna House elemzése szerint.

Sági Zsuzsanna, a Duna House győri irodájának vezetője osztja több győri kollégájának véleményét, miszerint helyben nem érzékelik jelentősen a külföldi befektetők vásárlási kedvét. Egészen más a helyzet a Balaton körül, ahol teljesen megszokott a külföldiek ingatlanvásárlási kedve.

Helló, Balaton, helló, idegen!

Évtizedek óta sok-sok gyenesdiási, vonyarcvashegyi, balatongyöröki, hévízi és keszthelyi ingatlan van német, osztrák, svájci, orosz tulajdonban. A 2000-es évek elején külföldiek dömpingje árasztotta el e kiemelt turisztikai övezetnek számító vidéket. A külföldiek kezére került ingatlanok gazdái mára nagy arányban megöregedtek, házaikat, nyaralóikat most eladásra kínálják.

– A második hullámhoz most érkeztünk meg: a németek németeknek, gyakran magyaroknak, az oroszok zömében németeknek adják el magyarországi ingatlanjaikat. Egyre erőteljesebben jelennek meg a hazai ingatlanpiacon a külföldről hazatelepülni vágyó, idősebb magyarok és leszármazottaik, a magyar kötődésű külföldiek. Ilyenek például a volt NDK területéről hazatelepülők vagy a Németországban élő, erdélyi magyarok, akik nem Romániában képzelik el idős napjaikat, hanem inkább Magyarországon

– magyarázza az ingatlanbazar.hu-nak Zsiga Csaba, a Duna Centrum Ingatlan vezetője.

Hej, Keszthely!

Ugyanezt tapasztalja Keszthelyen Keszthelyi Adél is, bár szerinte a hazatelepülni vágyó magyarok eddig is nagy számban érkeztek a városba.

– Akinek Hévíz megfizethetetlen, az Keszthelyen próbálkozik. A Balaton közelsége, a hévízi tó, a keszthelyi Festetics-kastély nagy vonzerővel bír, és sokat nyom a latba még azoknál a magyaroknál is, akik egyáltalán nem ezen a környéken születtek, viszont szép gyerekkori emlékeket őriznek e vidékről

– mondja a Duna House keszthelyi irodájának vezetője.

A szakember elmondta, a 2019 nyara óta érzékelhető ingatlanpiaci stagnálás-változás Keszthelyre is igaz, az árak viszont nem csökkentek. A város panel- és használt téglalakásainak négyzetméterárai nagyjából megegyeznek, 400–500 ezer forint körül alakulnak. Az új építésű lakások 800 ezer – 1 millió forintért kelnek el, az újszerű, használt lakások négyzetméterára 600–700 ezer forint között mozog. Bár a befektetői réteg nem tűnt el teljesen, jelenleg nem vásárolnak Most gyakorlatilag csak az élethelyzetből adódó tranzakciók jellemzőek, tapasztalja Keszthelyi Adél.

A forint nem játszik

Hazánk ingatlanárai nyugat-európai mércével nézve még mindig alacsonynak számítanak, ráadásul nyugatról nézve biztonságos terepnek számít.

A forintárfolyam vajmi keveset nyom a latba a külföldi befektetőknél, hiszen eleve euróban megadott árakkal találkoznak az érdeklődők.

– Az elmúlt 2 évben drasztikusan, mintegy 20–40 százalékkal nőttek a Balaton környéki ingatlanok árai. Aki például 2 éve 50 millió forintnak megfelelő euróért vett házat errefelé, most 60-65 millió forintért adhatja el

– osztja meg a külföldi keresleti oldalról szerzett tapasztalatait a hévízi ingatlanpiacra rálátó Zsiga Csaba, a Duna Centrum Ingatlaniroda vezetője.

A fejlett helyi infrastruktúra, a Balaton kincsei – a hévízi, zalakarosi, kehidakustányi termálfürdők, a gyönyörű táj, a kedvező klíma –, a viselhető megélhetési költségek miatt hosszú távon is értékálló befektetésnek számít a környéken vásárolt ingatlan. Még akkor is, ha „csak” bérletet keres a külföldi turista. Az alacsonyabb árfekvésű, falusi ingatlanok egész évre 4–500 euróért bérelhetőek, ezért is kedveltek például a Balatontól 10-20 kilométerre fekvő zalai, somogyi falvak kertes házai, például Marcali és környéke. Persze a Balatontól távolodva az árak is lejjebb csúsznak, például a Zala megyei Pókaszepetken 55-60 ezer euróért kínálják a kertes házakat.

Hé, víz!

A Magyarország leggazdagabb városaként számontartott Hévíz különleges gyógyvizével lopta be magát a külföldiek szívébe.

– Az oroszok sok év óta élnek itt nagy számban, bár az utóbbi időben megcsappant a vásárlási kedvük, tömegesen már nem keresik az ékszerdobozkának számító városka szépségeit

– meséli Zsiga Csaba, hozzátéve, azért a németek, az osztrákok továbbra is szívesen jönnek ide pihenni. Ráadásul az utóbbi években óriási fejlesztések történtek: a Hévíz-Balaton Airport a Balaton légi kikötőjeként fogadja például a hamburgi vagy a drezdai turistákat.

Zalaegerszeg

Az elmúlt időszakban rengeteget fejlődött a zalai megyeszékhely. A közkedvelt AquaCity, a látványos Göcseji Falumúzeum, a legendás Balaton szálló jelenlegi felújítása, a roppant gazdag programkínálat sokat nyom a latba Zalaegerszeg turisztikai megítélésében. Ráadásul épül a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő gyorsforgalmi út.

– A legnagyobb durranás mégis a most megépült járműipari tesztpálya, amely a befektetői kedvet bizonyára tovább növelheti: az elektromos és önvezető járművek kutatására és tesztelésére is lehetőséget nyújtó pálya jelenleg a tesztüzemi szakaszban tart

– mondja Berki Mónika, a Duna House Zalaegerszegi Ingatlanirodájának vezetője, aki a jelenlegi helyi ingatlanárakat is felvázolta:

– Éppen olyanok, mint tavaly: a használt lakások átlagos négyzetméterára 300 ezer forint körül mozog, 230–400 ezer forint között. Az új építésű ingatlanok négyzetmétere 400–600 ezer forintba bekerül. A befektetési céllal vásárlók között egy-két külföldi is található, főleg német, osztrák, svájci állampolgár. De vannak olyan külhoni magyarok is, akik hazavágynak, kifejezetten Zalaegerszegen keresnek lakást maguknak, mert évtizedekkel ezelőtt itt születtek.

Keleten a helyzet változatlan

Nem meglepő, hogy a nyugatról érkező külföldi turista inkább az ország nyugati felében keresgél ingatlant. Így az sem, hogy a külföldi befektetők a gyengülő forint miatt sem adják egymásnak a kilincset, mondjuk, Békéscsabán.

– Az utóbbi időszakban ugyan volt 1-2 befektetői célú megkeresés Romániából, de valamelyest magasabb azoknak a román vagy Romániából áttelepült magyar vásárlóknak az aránya, akik életvitelszerűen szeretnének ezen a vidéken élni. Ők inkább a kisebb, határ menti falvakban, például Dombegyházán, Battonyán és Méhkeréken keresgélnek

– tájékoztatta az ingatlanbazar.hu-t Kovács Péter, a Duna House békéscsabai franchise-partnere, a Körös IBH Kft. ügyvezetője.

A szakember szerint a tavalyi évben elkezdődött országos piaci stagnálás-változás, a piac korrekciója Békéscsabára és agglomerációjára is jellemző, az árak ugyanakkor jelentős mértékben nem változtak tavalyhoz képest. A békéscsabai, belvárosi téglalakások továbbra is körülbelül 250 ezer forintos négyzetméteráron érhetők el, a jól frekventált panelok is hasonló áron cserélnek gazdát.

Borítókép: illusztráció