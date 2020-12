A könyvszektor is a vakcinára vár

Mintegy harminc-negyven könyvkiadó felett lebeg Damoklesz kardja – fogalmazott Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke.

A könyvkiadók 30-40 százaléka nagy bajban van, óriási veszteséget szenvedett el a koronavírus-járvány miatt – közölte Gál Katalin. Az MKKE kutatása szerint

az év első kilenc hónapjában a könyveladásból származó árbevétel 59 könyvkiadó adatait vizsgálva 62 százalékuknál csökkent az előző év azonos időszakához képest, 17 százalékuknál viszont nőtt, az utóbbiaknál akár 10–40 százalékkal.

Az újonnan megjelent könyvek száma 76 százalékkal csökkent, pedig a kiadók 18 százaléka azt közölte, hogy idén több új könyvet jelentetett meg, mint a tavalyi bázisidőszakban. A szervezet égisze alatt 120-125 könyvkiadó van, a magyar könyvtermés 90 százalékát meghaladó könyvállományt visznek piacra. Mintegy 30-40 könyvkiadó felett lebeg Damoklesz kardja – mondta az elnök.

Az, hogy ezek a cégek megmaradnak-e, nem most dől el, sok vállalkozás ugyanis jegeli a működését, vagy abba is hagyja. Több helyen a tulajdonos a saját forrásait fekteti be, a kisebb kiadók pedig könnyen hoppon maradhatnak, mert az állami segítség mértéke esetükben elhanyagolható – véli Gál Katalin.

„A könyvkiadók éves árbevételének mintegy 30 százaléka decemberben keletkezik. Egyelőre nehéz megmondani, hogy a pandémia miatt 2020-ban egy vagy két számjegyű csökkenést könyvelhet-e el a szektor, tavaly a forgalom 55 milliárd forint volt” – sorolta az adatokat az elnök.