Az Agrárkamara a gazdálkodók világszervezetének közgyűlésén is tiltakozott

A reális elvárások szükségességére hívta fel a figyelmet és teljesíthetetlennek nevezte az Európai Zöld Megállapodás célkitűzéseit felszólalásában a Nemzeti Agrárkamara (NAK) a gazdálkodók világszervezetének (World Farmers' Organization, WFO) éves közgyűlésén – ismertette az agrárkamara hétfőn.

Közleményük szerint a kamara már teljes jogú tagként vett részt a WFO rendezvényén június 26-án, és globális szinten is tiltakozott az Európai Zöld Megállapodás célkitűzései ellen.

A kamara korábban azt közölte, hogy a fenntartható mezőgazdaságra és élelmiszeriparra való áttérést célzó, valamint a biológiai sokféleség védelméről szóló célok

amellett, hogy teljesíthetetlenek, olyan súlyos terheket rónának az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőire, hogy közülük sokan felhagynának tevékenységükkel.

A digitálisan megtartott eseményen a NAK hozzászólásban hangsúlyozta: a vírushelyzet az egész világon megmutatta a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiai jelentőségét; ennek jegyében kell a jövőben kiemelten kezelni minden államnak a területet.

Az 54 ország mintegy 1,5 milliárd gazdálkodóját képviselő szervezet elnöke kiemelte, hogy küzdenek a haszonállattartás mellett, hisznek annak fenntarthatóságában, és beszédében kimondta, hogy az üvegházhatású gázok fő forrásai a fosszilis üzemanyagok és a szállítás, nem pedig az állattartás. A WFO hitet tesz amellett, hogy a hús a kiegyensúlyozott és tápláló étrend alapja, külön kiemelve a vörös húsok elsődleges szerepét a fehérje-, cink-, B6- és B12-vitamin-ellátás biztosításában. A WFO rámutat arra, hogy az állattartás szerepe pótolhatatlan a nem megművelhető területek hasznosításában és emberi fogyasztásra alkalmatlan biomassza minőségi fehérjékké alakításában. Mindezen szempontok megjelennek a WFO jelen közgyűlése által elfogadott „A gazdálkodók útja a fenntartható élelmiszerrendszerekhez” című szakpolitikai állásfoglalásban – tájékoztatott a NAK.

A WFO tagsági alapon működik, világszinten egyesíti és globális politikai fórumokon képviseli a tagországi gazdálkodói érdekképviseleti szervezeteket is. Emellett olyan szakpolitikai irányvonalakat dolgoz ki, amelyek elősegítik a mezőgazdaság szempontjából kedvező gazdasági környezet kialakulását, valamint a termelők, családjaik és a vidéki közösségek megélhetését és fejlődését. A WFO szerepe különösen felértékelődött az elmúlt időszakban, amikor a koronavírus-járvány kitörése példátlan nyomást gyakorolt a mezőgazdaságra is világszerte.

A NAK több uniós szervezetben is képviseli a magyar érdekeket, a WFO-tagsággal az uniósnál tágabb térben is hatékonyabban segítheti a magyar gazdálkodókat. Az általános közgyűléseken túl régiók szerinti ülésekre is rendszeresen sor kerül, így biztosítván egy újabb csatornát az uniós érdekérvényesítéshez is – emelték ki a közleményben.