Az erősödő járványhullám ellenére is állják a sarat a magyar vállalkozások

Főleg a munkaerőhiány és az ismét felbukkanó szezonális fertőzések okozta kiesés okoz fejtörést a cégeknek.

Aggodalommal figyelik a járvány felfutó szakaszban lévő negyedik hullámát a versenyszféra szereplői. A vállalkozások egyelőre jól kezelik a romló járványhelyzetet, és már az elmúlt másfél évben bevezették azokat a védelmi intézkedéseket, amelyekkel a munkahelyi megfertőződés kockázata a lehető legkisebbre csökkenthető – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Ez ugyanakkor kevés, mivel a munkaerőhiány miatt a kieső munkavállalók helyettesítését lehetetlen megoldani, így egyes területeken akár egy-két alkalmazott megbetegedése is súlyos következményekkel, a működés veszélyeztetésével járhat.

A szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek a Magyar Nemzet megkeresésére arra figyelmeztettek, hogy bár a korábbiakhoz hasonló szigorú intézkedésekről egyelőre nem határozott a kormány, a járvány terjedése és a megbetegedések száma a tavaly őszihez hasonló.

Ebben a helyzetben minden eddiginél hangsúlyosabb a munkáltatói és munkavállalói tudatosság, a tájékoztatás, valamint a megbetegedés elleni védekezés. A központi korlátozások hiányában az egyéni odafigyelés, felelősség kulcsfontosságú

– hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Mészáros Melinda. A Liga Szakszervezetek elnöke felidézte: az előző járványhullámoktól eltérően most jóval enyhébb kormányzati intézkedések mellett nő ­hasonlóan meredeken a megbetegedések száma.

Ennek ugyanakkor nem önmagában a koronavírus-járvány az oka. Idén a kötelező maszkhasználat eltörlésének természetes következményeként ismét megjelentek az őszi, szezonális megbetegedések is a Covid–19 mellett.

A munkavállalók és a munkaadók viszont a pandémiát megelőző időktől eltérően sokkal szigorúbbak és elővigyázatosabbak. Míg korábban az enyhe tünetekkel, lázmentesen zajló fertőzés ellenére sokan ugyanúgy dolgoztak, mint egészségesen, addig ma a betegség legenyhébb tüneteinek megjelenése is a munkavállaló kiesését jelenti függetlenül attól, hogy a Covid–19-ről vagy más szezonális fertőzésről van szó.

– Érthető ez az elővigyázatosság akkor is, ha nem igazolt a betegség eredete, mivel a következményei sok cégnél már a működésre is hatással lehetnek – figyelmeztetett Mészáros Melinda. A megbetegedések és az elővigyázatosság miatt többen is kieshetnek az egyébként is létszámhiányos területeken, ami már kényszerleállásokhoz is vezethet. Szerencsére ilyenről egyelőre nem érkeztek jelzések a szakszervezetekhez.

– Most az egyéni felelősségvállalás, fokozott figyelem a legfontosabb, ­vagyis az, hogy az emberek minden lehetséges eszközzel védekezzenek a megbetegedés ellen. Ez mindenkinek az érdeke, a munkáltatók a működésüket, a munkavállalók pedig a bérüket teszik kockára, ha nem veszik komolyan az ajánlások betartását

– hangsúlyozta Mészáros Melinda. A Liga elnöke szerint a szigorú korlátozások újbóli elrendelése lassíthatná a járvány terjedését. Ezek híján most a legfontosabb az lenne, ha az emberek egyértelmű információkhoz jutnának és minden módon felhívnák az emberek figyelmét a védekezés fontosságára, módjaira, beleértve akár az oltás felvételét, akár a maszkhasználatot és a távolságtartást.

Mészáros Melinda jelezte: most jóval kevesebben dolgoznak otthonról, mint a korábbi hullámok alatt, pedig a foglalkoztatók a home office elrendelésével érdemben csökkentenék a megbetegedések kockázatát.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára a Magyar Nemzetnek hasonló tapasztalatokról számolt be. Arra figyelmeztetett:

megbetegedések nélkül is súlyos gondot okozna a munkaerőhiány. Sok helyen lehetetlen megoldani a helyettesítést, akár egyetlen munkavállaló megbetegedése hatással lehet a működésre.

A VOSZ főtitkára jelezte, a munkáltatók többsége továbbra sem köti az oltás felvételéhez a munkavégzést. Az oltatlanokra általában több szabály vonatkozik akár a tesztelési kötelezettséggel, akár a munkahelyi elkülönítésükkel.

Borítókép: Szájmaszkot viselő dolgozó a Hajdu-Alu Zrt. gyártóüzemében Debrecenben