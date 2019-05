Az itthon gyártott biciklik fele exportra készül

Magyarország Európa hetedik legnagyobb kerékpárgyártója.

Az elmúlt években az újkerékpár-eladások számának 3-5 százalékos visszaesése tapasztalható, annak ellenére, hogy a jó minőségű, drágább modellek értékesítése növekszik – írja a Világgazdaság.

Évente mintegy 400 ezer kerékpár készül Magyarországon, ami az európai kerékpárgyártás 3 százalékát teszi ki, ezzel hazánk Európában a hetedik helyen áll – közölte a lap érdeklődésére a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ).

A kerékpárok több mint fele, nagyjából 220 ezer darab a hazai piacon talál gazdára, a fennmaradó részt export útján értékesítik.

A cikk felidézi: a szövetség korábbi felmérésekre hivatkozva azt is írta, hogy itthon a kerékpárok 65 százalékát szakboltokban vásárolják. A magyarok nagy többségét (84 százalék) az árérzékenység jellemzi ezen a területen is, jóllehet a kerékpározás nem tartozik a drága közlekedési módok és szabadidős tevékenységek közé: a legalább hetente biciklizők is legfeljebb 10 ezer forintot költenek évente ezzel kapcsolatban. Az MKKSZ adatai azt mutatják, hogy átlagosan 80 ezer forintért vásárolnak a magyar fogyasztók kerékpárt.

A valós képhez hozzátartozik, hogy a szövetség kilenc tagvállalata inkább magasabb árkategóriájú modelleket forgalmaz

– jegyezték meg.

A teljes cikk a Világgazdaság szerdai számában olvasható.

Borítókép: illusztráció