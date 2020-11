Bizakodva várják az év végét az áruházláncok

Van olyan bolthálózat, amely az éves forgalma 40 százalékát várja a negyedik negyedévtől.

A koronavírus-járvány ellenére fokozott év végi keresletre számítanak az áruházláncok. Van olyan bolthálózat, amely az éves forgalma 40 százalékát várja a negyedik negyedévtől – írja keddi számában a Világgazdaság.

A Tesco sajtóosztályán a Világgazdaság érdeklődésére jelezték, arra számítanak, hogy ebben az évben is meghatározók lesznek az elkövetkező hetek. A SPAR-nál kiemelték, hogy az elmúlt években az október-decemberi időszak 27-28 százalékos részarányt hozott, míg az Auchannál az értékesítés körülbelül 40 százaléka esett az utolsó negyedévre, és idén is hasonló eredményre számítanak.

A Lidlnél azt tapasztalják, hogy a járványhelyzet miatt a többség tudatosabban intézi a bevásárlásait, egyúttal mérséklődött az impulzusválasztások száma. Az Aldinál arra hívták fel a figyelmet, hogy a járvány első hulláma megváltoztatta a szokásokat: a vásárlók ritkábban keresték fel az üzleteket, viszont többet költöttek, hiszen sokan mások számára is elvégezték az élelmiszerek és a nonfood termékek beszerzését, így a tranzakciószám csökkent, a kosárérték viszont nőtt.

A lap szerint az vészjósló lehet a karácsonyi időszak előtt, hogy az idén – a járvány első hulláma alatt – szerényebb volt a húsvéti költekezés. A Tesco szerint nehéz lenne most jósolni, de azt érdemes figyelembe venni, hogy húsvétkor kijárási korlátozás volt érvényben, a karácsony viszont továbbra is fontos és központi ünnep az emberek életében. Készülnek is a fokozott keresletre, az áruházak mellett a húsvétihoz képest megnövelt kapacitással áll rendelkezésre az online üzletág is.

A SPAR is bizakodó az októberi forgalom tapasztalatai alapján, és az Auchannál is úgy látják, hogy a húsvét inkább a vendégvárásról szól, a karácsony viszont klasszikus családi ünnep. Minden szezonális kategóriában fejlődésre számítanak, darabszámban és forgalomban egyaránt. Az Aldi arra számít, hogy ha a karácsonyi időszak előtt nem lesz ma még ismeretlen befolyásoló tényező, akkor a decemberi ünnepi forgalom nem tér el nagyban az előző években megszokott mértéktől, és a vásárlások nagy része erre az időszakra tolódik.