Egymilliárdos bevételt hoz a horgászokmányok értékesítése szövetségnek

Magyar Országos Horgász Szövetség a bevételből a horgászok jogszerű, átlátható, költséghatékony digitalizáció segítségével a kor követelményeinek megfelelő kiszolgálására, a horgászat feltételeinek fokozatos javítására törekszik.

A forgalmazási jutalékokkal együtt évente egymilliárd forintos bevételt hoz a Magyar Országos Horgász Szövetségnek (Mohosz), hogy az idei évtől az állami horgászjegyek és fogási naplók díjai teljes egészében a szövetséget illetik meg a közfeladat ellátási szerződésben foglaltak szerint – mondta Nagy István agrárminiszter pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

A miniszter ismertette, hogy az agrártárca évente átlagosan 200 millió forinttal támogatta 2015 és 2018 között az ország legnagyobb civil társadalmi szervezetét, a Mohoszt. A lehetőségeik bővítése az egész horgásztársadalomra pozitív hatással van.

Az 1960-as évek ötvenezres létszáma mára megtízszereződött, jelenleg több mint 528 ezer nyilvántartott horgász van Magyarországon. A horgászati és horgászturisztikai szektor a családtagokkal együtt egymillió embert érint.

Dérer István, a szövetség elnökhelyettese elmondta, hogy a szövetség a jogszabályokban és a közfeladat-ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására fordítja a megkapott forrásokat, ezen belül a horgászok jogszerű, átlátható, költséghatékony digitalizáció segítségével a kor követelményeinek megfelelő kiszolgálására, a horgászat feltételeinek fokozatos javítására törekszik.

Nagy István elmondta, hogy

a halállomány, a vizek természeti környezetének fejlesztése mellett kiemelten fontos a minőségi horgásztatási és horgászturisztikai szolgáltatások megteremtése, valamint azok hálózatos, szervezett üzemeltetése is.

Ennek érdekében vezették be az ingyenes horgászvizsgát, amely már 10 éves kortól elérhető, illetve lehetővé vált, hogy egyes vizeken akár 3 bottal is horgászhassanak. Mindezek mellett a tárcavezető ide sorolta a horgászokmányok állami díjainak a Mohoszhoz kerülését is, amelyet a szövetség közvetlenül a horgászok javára, a horgászturizmus fejlesztésébe forgat vissza.

Dérer István szerint a 2019. évtől megkapott nagy lehetőség a horgászszövetségnek legalább ekkora felelősség is, mert csak felelős, átlátható horgászgazdálkodás járulhat hozzá a jó környezeti állapot megőrzéséhez, a 132 ezer hektár összterületet meghaladó, döntően állami tulajdonú vízterület komplex fejlesztéséhez, illetve végső soron a horgászok közérzetének javításához. Példaként említette, hogy a szövetség feladata kiterjedt a horgászszervezetek működésének korszerűsítésére, illetve kiemelten az állami tulajdonban lévő vízterületek halgazdálkodásának fejlesztésére, valamint horgászszervezeti programok finanszírozására.

A Mohosz működteti az Országos Horgászszervezeti Központot, illetve fejleszti a horgászszervezeteket kiszolgáló komplex informatikai programot és biztosítja a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban az élőhely fejlesztésre irányuló uniós forrásokhoz szükséges önrészt is.

Kitért arra is, hogy a szaktárcával közösen

megalkottak egy olyan támogatási rendszert, amelyben a horgászszervezetek pályázhatnak többek között a horgász utánpótlás-nevelés és oktatás, a horgászsport, a halőri eszközbeszerzés és flottafenntartás támogatására.

Idén augusztus elsejéig négy szövetségi pályázat zárult le, kettő pályázható forrás jelenleg is nyitott, egy közbeszerzési pályázat közbeszerzési szakaszban van, és további 5-7 pályázat még az ősszel kiírásra kerül. A sikeresen pályázó horgászszervezetek idén már több százmillió forintra számíthatnak – tette hozzá.

Borítókép: Horgászó, pihenő, emberek élvezik az őszutó szokatlanul meleg végét Tiszalök térségében, a Tisza partján 2018. november 3-án.