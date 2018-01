Egyre bátrabban fizetünk plasztikkártyával külföldön

Hozzávetőleg 36,3 millió alkalommal fizettek külföldi kereskedőknél itthon kibocsátott bankkártyáikkal a magyarok 2017 első kilenc hónapjában, ami igen látványos, 33,9 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz viszonyítva – derül ki a Világgazdaságnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataira hivatkozó cikkéből. A külföldön végrehajtott vásárlási tranzakciók értéke 428,25 milliárd forintra növekedett, ami 24,8 százalékos emelkedés 2016 első három negyedévéhez képest.

Ez azt jelenti, hogy az egy vásárlásra jutó érték csökkent, vagyis a kisebb összegű műveleteknél is egyre többször előkerülnek a plasztikok. A jegybank statisztikái szerint a külföldi vásárlások nagyjából kilenctizedét betéti kártyákkal hajtják végre, miközben tavaly a hitelkártyás tranzakciók súlya még csökkent is a fizetési műveleteken belül. (Az első kilenc hónapban a Magyarországon kibocsátott hitelkártyákkal 4,04 millió alkalommal vásároltak külföldön, 65,57 milliárd forint értékben, ami 15,3, illetve 11 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.)

A készpénzfelvételeknél viszont – hasonlóan a belföldi adatokhoz – már jóval szerényebb a növekedés. A külföldi kártyás készpénzfelvételi tranzakciók összértéke 62,7 milliárd forintot ért el január eleje és szeptember vége között, ami nem egészen 3 százalékos éves növekedésnek felel meg, miközben a darabszámuk is csak 5,8 százalékkal emelkedett, valamivel több mint 1,13 millióra.

Az MNB adatai szerint a magyarok belföldön is egyre aktívabban használják vásárlásra a plasztikjaikat: a belföldi kártyás vásárlások száma 25,2 százalékkal 447,9 millióra emelkedett 2017 első három negyedévében, miközben az értékük 25,7 százalékkal, 3143,6 milliárd forint közelébe nőtt. A látványos növekedésben nagy szerepet játszhatott, hogy – részben a kormányzat POS-telepítési programjának köszönhetően – a szeptember végéig számított egy év alatt 16,7 százalékkal, 125,8 ezerre növekedett a kereskedőknél működő terminálok száma, a fizikai kereskedői elfogadóhelyek száma pedig már meghaladta a 98 ezret. A bővülés másik fő oka az érintéses technológia rohamos terjedése, illetve gyorsan növekvő kihasználtsága lehet.

Új fizetési módot vezet be a Mastercard

A jövő év áprilisától Magyarországon is elérhetővé teszi a Mastercard a biometrikus (többek között arcfelismeréssel vagy ujjlenyomattal történő) hitelesítést – közölte a kártyatársaság. Az Oxfordi Egyetem és a Mastercard közös kutatása szerint a vásárlók túlnyomó többsége (93 százaléka) előnyben részesíti a biometrikus fizetést a hagyományos, PIN-kódos megoldással szemben. A banki szakemberek is szívesen fogadnák el ezeket a megoldásokat, a megkérdezettek 92 százaléka volt nyitott az ilyen jellegű szolgáltatásra.