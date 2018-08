Egyre közelebb van a mélypont a lakossági hitelkamatoknál

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy WETZL BÁLINTNÉ szül. Kecskés Mária bátaszéki lakos 72 éves korában váratlanul elhunyt. Szeretett hozzátartozónk hamvainak végső nyugalomra helyezése 2018. augusztus 22-én, szerdán 10 órakor lesz a bátaszéki köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. Kérjük, a részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjenek. Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DEBRECENI JÓZSEF Szemi 69 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 23-án, csütörtökön 15 órakor az újvárosi temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Mikor elmentél, kialudt egy csillag. Az angyalok a mennyországba hívtak, De sajnos itt lent elvesztettünk Téged, A legtisztább angyalát a Földnek és az égnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy EZER JÓZSEFNÉ szül. Kertész Ágnes 73 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 21-én, kedden 17 órakor lesz a tolnai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÜTŐ JENŐNÉ szül. Szalma Erzsébet 76 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 21-én, kedden 17 órakor lesz az őcsényi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHLOTTHAUER ANTALNÉ sz. Wusching Éva 71 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken 13 órakor lesz a nagymányoki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük, a részvétnyilvánítástól szíveskedjenek eltekinteni. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZOKOLICS GYÖRGY szekszárdi lakos 79 éves korában csendesen elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2018. augusztus 21-én, kedden 11 órakor lesz a szekszárdi újvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PILLER CSABA JÁNOS életének 36. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatásáról később intézkednek. Gyászoló család

"Míg éltél szerettünk, Míg élünk szeretni fogunk." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÁRNOK LÁSZLÓ 88 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken 15 órakor lesz a mórágyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KALMÁR ISTVÁNNÉ szül. Hajdu Etelka 72 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken 17 órakor lesz a kölesdi temetőben.Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DÁVID ANTAL 59 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken 15 órakor lesz a kakasdi temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KAJTÁR JÓZSEFNÉ sz. Korondi Etel 85 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 15 órakor lesz a nagymányoki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÉRES JÁNOSNÉ sz. Reichardt Angéla a Balassa János Kórház volt dolgozója, életének 89. évében 2018. július 30-án rövid szenvedés után elhunyt. Végakaratát tiszteletben tartva, hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomba. Gyászoló család

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a palánki Idősek Otthona minden dolgozójának FŐGLEIN JÓZSEF gondos, lelkiismeretes, odaadó ápolásáért. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FŐGLEIN JÓZSEF tolnai lakos 68 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 15-én, szerdán 11 órakor lesz a tolnai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GULÁCSI LÁSZLÓNÉ szül. Köteles Erzsébet őcsényi lakos 47 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2018. augusztus 17-én, pénteken 15 órakor lesz az őcsényi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BENCZE JÁNOS szekszárdi lakos életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 15 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PUSKA ISTVÁNNÉ szül. Nyerges Julianna szekszárdi lakos 80 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója, 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 11 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. PATAKI LAJOSNÉ 77 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 15-én, szerdán 13 órakor lesz a nagymányoki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet Dr. Klausz Irén háziorvosnak a lelkiismeretes és kitartó ápolásáért. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÁRHELYI LÁSZLÓ szekszárdi lakos életének 80. évében türelemmel viselt hosszantartó súlyos betegség következtében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2018. augusztus 17-én, pénteken 11 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. Kérjük, részvétüket csak egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS NAGY ZOLTÁN halálának 30. évfordulójára "Telnek a hónapok, az évek, még mindig hazavárunk Téged. Hidd el, hiányzol nekünk. Még mindig nem hisszük el, hogy nem lehetsz itt velünk. Hisz jó voltál, az Isten is ezt látta, s egy fényes csillaggal több ragyog most nála. Sírodnál sokszor sírva álldogálunk, Hozzád szólunk, mégis mit csináljunk. Olyankor érezzük, megfogod a kezünk és akkor megnyugszik a szívünk, de rá kell jönnünk, hogy most angyalok vigyáznak Rád és már ott van a Te hazád." Szerető Édesanyád és Édesapád