Egyre több a bejelentés pénzmosásról, vagyonokról

A korábbiaknál lényegesen több bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál. A kétes ügyekben három és fél milliárd forintnyi összeg továbbutalását akadályozták meg.

A korábbiaknál jóval több dolga akadt tavaly a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen küzdő irodának. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal berkeiben működő egység 2019-ben több mint 14 ezer alkalommal kezdett elemzésbe. A legtöbbször, nagyjából 12 ezer esetben amiatt, mert valamely hazai pénzügyi vagy jogi szolgáltató tett bejelentést gyanús, kétesnek tartott ügyről. Ezekben a közlésekben olyan adatok, tények, körülmények szerepeltek, amelyek pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó dologra, vagyonra utaltak – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A 12 ezres szám meglehetősen nagy, különösen annak fényében, hogy két évvel korábban a kilencezret sem érte el az efféle közlések száma, de 2018-ben is alig lépte túl a tízezret a bejelentés­szám.

A lényegesnek nevezhető növekedést az irodánál egyrészt a jegybank hatékonyabb ellenőrzéseivel, másrészt pedig azzal magyarázzák, hogy a szolgáltatók tavaly fokozottabban ügyeltek a gyanús ügyek felfedezésére.

Abban nincs semmi meglepő, hogy a pénzmosásra, a terrorizmus finanszírozására és a bűncselekményből származó vagyonokra utaló adatokról a bankok tájékoztatták legtöbbször a NAV egységét. Az talán már érdekes részlet, hogy a nagyjából nyolcezer bankos bejelentésből több mint hatezer öt nagybanktól érkezett. Százával fordultak emellett az irodához különféle más pénzügyi szolgáltatók, biztosítók és pénzváltók is. Kaszinó 37 alkalommal volt a bejelentés megfogalmazója, de könyvelőtől, könyvvizsgálótól, ügyvédtől és nemesfém-kereskedőtől is kapott jelzést a hatóság. Az információkat persze nem tartotta meg magának az iroda: a bejelentések felét tavaly továbbította az egység a nyomozó hatóságoknak, így a rendőrségnek, az ügyészségnek, a nemzetbiztonságnak, a terrorelhárításnak vagy éppen az adóhivatal más szervezeti egységeinek.

Fontos, a bűnüldözés sikere szempontjából lényeges adalék, hogy a kétes ügyekben mód van a tranzakciók felfüggesztésére. Ezt megközelítőleg háromszáz esetben kezdeményezték tavaly a szolgáltatók vagy a hatóság, 175 alkalommal pedig eredményre is vezetett a fellépés.

„Az ügyletek felfüggesztésének az a célja, hogy a bűncselekményekből származó pénzeket, vagyonokat mindaddig biztosítsa, ameddig azokat a büntetőeljárásban le nem foglalják vagy zár alá nem veszik”

– jegyezték meg az irodánál. A múlt évben 157 millió forint, 3,5 millió euró, 7,5 millió amerikai dollár, valamint kilencezer angol font útját akasztották meg. Vagyis biztonságba helyeztek 3,5 milliárd forintnyi értéket.

Ahogy a hatósági működés minden területén, úgy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben is lényeges a gyorsaság, ezt pedig manapság az informatika megfelelő alkalmazása segítheti a leginkább. A NAV irodája ezért több, egymással összefüggő fejlesztésbe fogott tavaly. Módosítottak például az elektronikus nyomtatványokon, ennek révén több feldolgozási hibát is kiküszöböltek. Az egység ezzel párhuzamosan hozzálátott a nyomtatványok felülvizsgálatához, frissítéséhez is. S mivel nemcsak a bejelentések beérkezése, hanem azok feldolgozása is fontos, így az elemzéshez, az értékeléshez új informatikai rendszert állítanak üzembe, várhatóan még idén.