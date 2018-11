Elindult az első magyar online üzleti közösség

Percek alatt elérhetik egymást a vállalkozások: így könnyebb árajánlatot kérni, tájékozódni és együttműködni is.

A Brillit.com vállalkozások ezreit kapcsolja össze, akik a most bemutatott weboldalon keresztül másodpercek alatt kérhetnek egymásról árajánlatokat, és az üzleti kapcsolat létrejötte előtt láthatják a leendő partnerről mások által írt véleményeket is – számol be róla az uzletresz.hu.

Mint írják, az első magyar online üzleti közösség elsőként a dél-alföldi régióban érhető el, de a tesztidőszakot követően országszerte segítik majd a vállalkozókat. Szolgáltatásaik többsége ingyenesen használható bármely cég számára függetlenül típustól vagy mérettől.

„A Brillitnek nem az a célja, hogy leszorítsa az árakat, hanem az, hogy a vásárló és az eladó is maximálisan elégedett legyen.

Éppen ezért a weboldal nem csak üzleti „tudakozó”, hanem közösségi oldal is egyben„

– mondta Kovács Imre, a Brillit egyik vezetője. Hozzátette: épp ezért alakították ki azt a rendszert, hogy minden tranzakció után értékelhetik egymást a vállalkozások.

A teljes cikk az uzletresz.hu oldalán olvaható.