Fogyasztási rekordot dönthetünk húsvétkor

Erős bevételnövekedést várnak a bevásárlóláncok húsvétkor a sonka, a tojás, a kalács és az édességek iránti kiemelt kereslet miatt. Némelyik mérlegeli a nyitvatartás meghosszabbítását, mások kitartanak a megszokott záróra mellett.

A húsvét az év második legnagyobb forgalmú időszaka a karácsony után az élelmiszer-kiskereskedelemben, a magyarországi áruházláncok pedig legalább 6-7 százalékos bevételnövekedést várnak idén az ünneptől – derült ki a Világgazdaság körképéből, amely a Tesco, a SPAR, a Lidl és az Aldi válaszain alapul.

A Nielsen piackutató legutóbbi felmérése szerint tarol a boltokban a főtt sonka: több mint 7 milliárd forint értékben 4000 tonnányit vásárol belőle a lakosság az ünnepi időszakban, ezzel a kategória éves értékesítésének 92 százalékát fedi le. Nincs azonban húsvét édességek nélkül sem: 744 tonna csokoládétojást, csokoládényulat és egyéb ünnepi ajándékot szereznek be a magyarok együttesen 3,5 milliárd forintért.

Ugyanígy a tojás és a kalács is szezonális sláger, a SPAR tájékoztatása szerint az előbbi iránti kereslet a kiemelt időszakban 100 százalékos növekedést is produkálhat. Dobozonként akár 60-150 forint is lehet az árkülönbség – attól függően, hogy ketreces, mélyalmos, extrasárga, illetve S, M vagy L méretű – hívta fel lapunk figyelmét Maczelka Márk, a lánc kommunikációs vezetője. A pékáruk terén a húsvéti eladások már tavaly felülmúlták a karácsonyi időszakot, idén további 6-7 százalékos bővülést várnak. A húsvét előtti héten átlagosan 36 tonna kalácsot értékesítenek, összesen 25-féle édes és sós változatot kínálnak a 300 grammostól az 1 kilósig. A szezonális füstölt termékek esetében több száz tonnás értékesítésre készülnek, a 40 különböző árucikk kilónkénti ára 1000 és 3500 forint között szóródik.

Az ünnepi időszakban eladott 200 tonna kalács az éves kereslet mintegy negyedének-ötödének felel meg a Tescónál, az egykilós fonott kalács, amelyet a hipermarket csak húsvétkor gyárt, a termékkategória értékesítésének 80 százalékát fedte le tavaly. A 30-féle tétel egységára 200 és 800 forint között mozog. Emellett az áruházlánc 15-16 millió darab tojás értékesítésével számol, ami az éves eladások 15 százalékának felel meg. Az M-es tojás a legnépszerűbb, amely 100 százalékban magyar beszállítóktól származik. A füstölt áruk választéka a kötözött lapockasonkától a házi tradicionális sonkáig mintegy 50 termékből áll, hozzávetőleg 1100 tonna eladására számítanak.

A húsvéti édességek már február 7. óta elérhetők az Aldi üzleteiben, a 39 saját márkás termék 86-féle ízvilágban kapható, ezt 15 akciós édesség egészíti ki: a legolcsóbb 299, a legdrágább 2499 forintba kerül. Emellett 80 tonnás fogyásra számítanak a sonkatermékek esetében, kelendő lehet a füstölt-főtt-kötözött lapocka, tarja, csülök és bőrös comb is. Várhatóan több tíz tonnányi kalácsot is értékesít az Aldi, amely galamb formájú olasz kalácsot is készleten tart. Az áruház állandó kínálatában négyfajta tojás található, ezt húsvét előtt egy 30-as tálcás változat egészíti ki, ilyenkor több millió darab tojás kerül a vásárlók kosarába.

A Világgazdaság érdeklődésére a Lidl annyit közölt, hogy a húsvéti édességek február 22-én jelentek meg, a húsvéti sonkák pedig március 5-től érhetők el az üzleteikben. A kereslet ennél a láncnál is leginkább a hagyományos termékek iránt ugrik meg, ide sorolhatók a különböző sonkák, a torma, a tojás, valamint a csokoládéfigurák.

Komoly fejtörést okoz a nyitvatartás

A nyitvatartás tavaly komoly fejtörést okozott a láncoknak, hiszen a nagypénteki munkaszüneti nap ellenére is ki kellett küszöbölni az ünnepi roham okozta fennakadásokat, valamint megoldani a friss áruk beszerzését. A Tesco-áruházak március 30-án (nagypéntek), április 1-jén és 2-án (húsvétvasárnap és -hétfő) zárva tartanak, míg az ünnepet megelőző napokban a normál nyitvatartás szerint működnek. Nagyszombaton formátumonként eltérő, hogy reggel 5, 6 vagy 7 órakor nyitnak a boltok, amelyek este 10 óráig várják a vásárlókat, csak három áruház lesz este 11-ig nyitva.

A SPAR-nál a csütörtöki vagy szombati hosszabbított nyitvatartást az üzlet adottságai, illetve a tavalyi tapasztalatok határozzák meg. Ezeket külön-külön vizsgálják meg. A rohamra megfelelő és átgondolt munkaszervezéssel, beosztással készülnek.

Az Aldi nagyszombaton a megszokott szombati nyitvatartásnak megfelelően várja a vásárlókat, a Lidl viszont egyelőre nem ismertette ez irányú terveit.

Borítóképünkön készül a sonka a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. bicskei húsfeldolgozó üzemében.

MTI Fotó: Beliczay László