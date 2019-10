Folyamatosan bővítik, fejlesztik a magyar autópályákat

Az M2-es Budapest és Vác közötti szakaszának 2x2 sávra bővítésével egy újabb lépéssel kerültünk közelebb a kormány azon törekvéséhez, hogy az ország bármely pontjáról félórán belül elérjünk egy legalább 4 sávos útszakaszt, ahonnan kényelmesen lehet tovább autózni az úti cél felé.

Egyre közelebb kerülünk a kormány azon törekvéséhez, hogy Magyarország bármelyik pontjáról autóval félórán belül elérhető közelségben legyen egy legalább 2×2 sávos út. A célkitűzést még Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője jelentette be korábban, ám egyre inkább bebizonyosodik, hogy nem üres ígérgetésről volt szó – írja cikkében a Ripost. Október első két napján ugyanis több helyen is szalagvágást tartottak. Végre teljesen birtokukba vehetik az autósok Budapest és Vác között, az immár 2×2 sávosra szélesített és megújított M2-es gyorsforgalmi utat, így az agglomerációból ingázók jóval rövidebb idő alatt tehetik meg a csaknem 20 kilométeres távot. Az ország délebbi részén ma avatnak, ugyanis elkészült az M5-ös autópályát és Békéscsabát összekötő M44-es autóút első szakasza, Tiszakürt és Kondoros között. Mostantól ezen a 62 kilométeres szakaszon is 2×2 sávon lehet autózni, 3 helyen pedig – Cserkeszőlő, Kondoros, Szarvas – pihenőt is kialakítottak.

De a már meglévő sztrádákon is több helyen felújítást végeznek. Többek között munkások dolgoznak az M0-s déli szektoránál, illetve az M1-es sztráda M0-s csomópont és Tatabánya közötti szakaszán, de munkagéppel dolgoznak az M7-es autópálya Balaton környéki szakaszain is. A nyomvonal hosszabbításokkal és építkezésekkel leginkább az ország keleti részén lehet majd számolni. Az M30-as autópályát Miskolctól elvezetik egészen Tornyosnémetiig, a szlovák határig Kassa irányába, de az M3-as hiányzó 20 kilométeres szakaszát is hamarosan építeni kezdik, így az is elérhet az ország határáig. Hasonló a helyzet az M4-essel, Berettyóújfalutól elvezetik Nagykerekiig. A felújítások és építések során az ország nyugati részéről sem feledkeznek meg, a már elkezdett M85-ös építését is folytatják Csorna, Sopron és Fertőrákos közötti szakaszon, de a távlati tervekben szerepel az M9-es, azaz az ország déli részeit összekötő sztráda megépítése is. A kormány 2025-ig összesen 2500 milliárd forintot fordít az utak fejlesztésére.

M1: Újítják a Budapestet és Ausztriát összekötő sztrádát. A főváros és Tatabánya közötti 43 kilométeres szakaszon több helyen is felújítási munkálatokat végeznek, hogy a hatalmas terhelés mellett használt sztrádán ne kelljen a kátyúkat kerülgetni. A munkálatok ideje alatt 2×2 sávos közlekedési rend él majd.

M7: Ősz elejétől kezdve dolgoznak a munkások az M7-es sztrádán a Balatonvilágos és Sóstó közötti szakaszon a pálya mindkét oldalán. Továbbá a Balaton nyugati csücskénél, a holládi lehajtónál is dolgoznak, de alkalmi munkavégzésre is lehet számítani az autópálya teljes hosszán.

M0: A fővárost elkerülő körgyűrű M5-ös és M6-os közötti szakaszán dolgoznak, a pályatest strapabíró betonozást kap a hatalmas igénybevétel miatt. A 2×3 sáv helyett 2×2 sávon lehet közlekedni.

M2: Végre örülhetnek a váci agglomerációban élők, október 1-jén ugyanis átadták a forgalomnak az M2-es Budapest és Vác közötti 2×2 sávos 20 kilométeres szakaszát, ahol immár 110 kilométer/órás sebességgel haladhatnak az autósok. A későbbiekben az M2-est meghosszabbítják az országhatárig, Vác, Rétság, Nagyoroszi és Hont vonalon. Továbbá szerdán átadnak egy összekötést is az M2-es és a 2-es út között.

M44: Az M5-ös sztrádát és Békéscsabát összekötő út első szakaszát mától használhatják az autósok, ugyanis elkészült a Tiszakürt és Kondoros közötti szakasz. Az út további két része, a Nagykőrös és Tiszakürt, valamint a Kondoros és Békéscsaba közötti szakaszok 2021-re készülhetnek el.

M3: A jelenleg Vásárosnaményig tartó sztráda mintegy 23 kilométernyi meghosszabbítással az országhatárig, Beregdarócig ér majd, így egészen az ukrán határig lehet majd autózni rajta. Ennek a szakasznak jelenleg az előkészítése zajlik.

M30: Az M3-as sztráda meghosszabbításának számító M30-ast is tovább építik, így Miskolctól egészen a szlovák határig lehet autózni, ahonnan Kassa irányába lehet tovább menni. Ezzel 2021 nyarára készülhetnek el.

M6: A Pécs irányába vezető autópályát is tovább akarják vezetni a határig, így Bólytól egészen Ivándárdáig épül meg majd a befejező, csaknem 20 kilométeres szakasz. Ehhez 2021-ben kezdhetnek neki.

M60: Délen nem csak az M6-ost hosszabbítják meg a határig, hanem annak pécsi kiágazását, az M60-ast is. Így a kiágazás Pécsen túl halad majd, a baranyai megyeszékhely és Barcs között egy csaknem 60 kilométeres szakaszt építenek majd a későbbiekben.

M4: Egyszerre több helyen is dolgoznak a Románia felé vezető autópálya építésén. Az M0-s és Cegléd között több kilométer már kész van, az adott szakaszt télire fejezhetik be. Továbbá Berettyóújfalutól is épül egy szakasz Nagykerekiig, az ország határáig, ez 2020 elejére készülhet el.

M85: Az út az M1-es kiágazásaként Győrt fogja összekötni Sopronnal és Fertőrákossal. Jelenleg Csornáig már kész van az út, innen a várost elkerülő szakasszal épülhet tovább, mintegy 60 kilométeren, amit a tervek szerint 2020 teléig adhatnak át.

M9: Végre megszűnhet az autópályák Budapest-központúsága, az országhatár vonalát követve épülhet az M9-es sztráda, ami Kőszegtől indul majd és egészen Debrecenig vezetik. Keresztezni fogja az M7-es, M6-os és M5-ös autópályákat, de elhalad majd Zalaegerszeg, Kaposvár és Békéscsaba mellett is. Jelenleg előkészítési fázisban van.

Borítókép: Berettyóújfalu, 2019. augusztus 23. Szintezés. Időarányosan halad az M4 autópálya kivitelezése Berettyóújfalu és a román határ között. A HÓDÚT Kft. vezette konzorcium tagjaként a Duna Aszfalt Kft. és az A-HÍD Zrt. végzi a kivitelezést. Az átadás várható időpontja 2020 januárja.