Így támad fel a hazai virágpiac

Az elmúlt hetekre jellemző nagyon meleg időjárás miatt sok a krizantém a piacokon, várhatóan idén is előszeretettel választják az élővirágot a vásárlók.

Októberben és november elején az éves krizantémmennyiség 60 százalékát adják el a kereskedők – derítette ki az Origo a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből. Míg harminc évvel ezelőtt szinte csak a cserepest vásárolták a magyarok, az utóbbi években már 70 százalékban a vágott krizantém a kelendő.

A halottak napi, mindenszenteki időszak legnépszerűbb virága a krizantém. A nagyvirágú fajták iránt a legnagyobb a kereslet, 70 százalékban ezt vásárolják, de a – teniszlabda nagyságú – közép-nagy virágúak iránt is folyamatosan nő az igény.

A nagyvirágúakból (Palisade, Creamis stb.) becslések szerint 12-13 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5-2 millió szál fogy.

Emellett a csokros – amely egész évben kelendő – és a cserepes fajták is választhatóak – írja a lap.

Míg korábban a fehér színű volt a „divat„, manapság a zöld és a kétszínű (piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín stb.) a legkelendőbb.

Országrészenként is eltérő a trend:

Nyugat-Magyarországon például a pompon típusúak, az Alföldön, Tiszántúlon a napraforgóra hajazó Eleonóra dívik.

Az utóbbi években az előre gyártott kisebb koszorúkra is nő az igény, amit az urnás sírhelyek megnövekedett aránya is indukál.

A termelőkhöz idén a megszokottnál jóval korábban, már szeptember közepétől érkeztek a virágboltok érdeklődései, hogy lesz-e elég virág, és mennyiért. A virágboltosok jelzése szerint egyre inkább nő az igény a különleges virágú növények iránt, így nagy a keletje például az extrém színű cserepes gömbkrizantémoknak is. Külföldre minimális mennyiségben visznek magyar krizantémot: Romániába, Szlovákiába és Ausztriába.

Átlagosan az ültetéstől számítva 12 hét alatt lesz vágásra érett a növény,

a virág a leszedését követően 3-6 hétig szép marad.

A kritikus meleg miatt a megszokottnál is jobban kellett árnyékolni a növényeket, a szárnövekedés – idén mintegy 30 cm-rel hosszabbak a virágok – pedig magasabb tápanyagszükségletet is jelentett, öntözni is többet kellett. A termesztők már több hete „trükköznek” a sok fénnyel, mély árnyékolással, hogy lassuljon a virágok nyílása.

Az előállítási költségek folyamatosan emelkednek, a termesztők közül sokan abbahagyják a krizantémozást, de a megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint idén elegendő lesz a hazai virág. A piacon minden típusból van bőven, cserepes és különleges virágú vágott fajtákból egyaránt.

Tekintve az erősen szezonális jelleget, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést és feszes időzítést igényel. A vágott virágot többnapos pulton tartásra felkészítve kell átadni a boltosoknak. A termesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző, de kiemelhető jelentős termőterületként

Dabas, Lajosmizse, Kecskemét térsége, Nyíregyháza és Szeged környéke.

Mindemellett az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával – számolt be a portál.

A krizantémtermesztés alapvetően szezonális munka, mintegy 3000 családnak jelent plusz bevételt, közülük nyolcszázan foglalkoznak jelentősebb mértékben krizantémmal, de ők is a tavaszi dísznövények termesztését egészítik csak ki ezzel.

Borítókép: Nagy Pálné virágárus rendezgeti áruját Nyíregyházán, az Északi Temetőben 2011. október 27-én