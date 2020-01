Két és félszer több megváltozott munkaképességű dolgozhat 2010 óta

A kormány idén 43,5 milliárd forint támogatást biztosít a programra.

A kormány intézkedéseinek és egyre bővülő támogatásainak köszönhetően 2010 óta két és félszer annyi megváltozott munkaképességű embernek van munkája – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken.

Az összegzés szerint 2010-ben még 60 ezer, napjainkban már 150 ezer megváltozott munkaképességű ember tud dolgozni.

2020-ban a kormány 43,5 milliárd forinttal támogatja azoknak a cégeknek a működését, amelyek nagy számban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű embereket.

A felmérésekből az is kiderül, hogy

a vállalatok elégedettek megváltozott munkaképességű alkalmazottjaik munkájával és egyre szívesebben foglalkoztatják őket

– tették hozzá.

Kitértek arra is, hogy a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának további bővítéséről január 17-én és 18-án nemzetközi konferenciát szervez a minisztérium. Az ÉrtékPlacc elnevezésű rendezvényen az állami szektor és a versenyszféra legfontosabb szereplői találkoznak. Az innovatív konferencián részt vesz a nemzetközi hírű magyar divatcég, a Nanushka, valamint a Tisza Cipő is, mindkét cég beszállítója a magyar megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, állami KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE cégcsoport. Jelen lesznek nemzetközi cégóriások (Bosch, Auchan, Audi) és magyar nagyvállalatok is (Volán, Szerencsejáték Zrt.).

A kormány 2019-től bővített járulékkedvezmény-rendszerrel ösztönzi a piaci cégeket megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására.

Ez azt jelenti, hogy ilyen munkaviszony esetén a járulékot a minimálbér kétszereséig elengedi az állam. A cégek előtt – amelyek nagy számban alkalmaznak megváltozott munkaképességű embereket – október 31-ig állt nyitva az a pályázati lehetőség, amely összesen 43,5 milliárd forinttal segíti a működésüket 2020-ban. A 2019-esnél csaknem másfél milliárd forinttal nagyobb forrásra mintegy 400 akkreditált cég jelentkezhetett. A pénzből mintegy 30 ezer ember végezhet értékteremtő munkát – olvasható a közleményben.

Azt írták: 2010 óta 18 százalékról 42 százalékra nőtt e célcsoport foglalkoztatása.

Jelenleg mintegy 150 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik Magyarországon, ez nemzetgazdasági szempontból is meghatározó szám és a munkaerőpiacon még legalább ennyi ember van, akit munkához lehetne segíteni

– közölte a minisztérium.

Borítókép: női postásoknak varrnak blúzt megváltozott munkaképességű dolgozók Tabon, az Erfo (Első Rehabilitációs Foglalkoztató) Nonprofit Kft. új épületében az átadóünnepség napján, 2019. április 18-án