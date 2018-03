Nemzeti stratégiával segítik a jövőben a pénzügyi tudatosságot

A Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó stratégiát, amelynek célja, hogy a következő hét évben megtanuljunk biztosabban és tudatosabban bánni a pénzügyeinkkel.

A dokumentum szerint a pénzügyi válság mély nyomokat hagyott a lakosság pénzügyi biztonságérzetében és pénzügyi szolgáltatókba vetett bizalmában. Az elmúlt években végzett felmérések és a nemzetközi trendek azt támasztják alá, hogy ennek oka a pénzügyi ismeretek, illetve azok nem megfelelő gyakorlati alkalmazása. Ezért a kormány fontos célként fogalmazta meg a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését.

A stratégia szerint a köznevelés rendszerén belül meg kell teremteni a valós pénzügyi edukáció lehetőségét, és általánossá tenni. Erősíteni szükséges a tudatos pénzügyi magatartást és a háztartások pénzügyi stressztűrő képességét. Létre kell hozni és széles körben megismertetni a tudatos pénzügyi fogyasztói magatartást támogató intézményeket.

Erősíteni kell a lakosság öngondoskodási szemléletét, növelni a pénzügyi termékekhez, pénzügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést, ösztönözni a korszerű, készpénzkímélő fizetési eszközök használatát, támogatni a körültekintő hitelfelvételt.

A stratégia elsődleges célcsoportját a még iskolarendszerben tanulók jelentik, de a felnőtt korúakat is sokféle programmal kívánják elérni. A nyugdíjasok sem maradnak ki, és a különböző sérülékeny társadalmi csoportokat is segíteni kívánják.

A dokumentum szerint a megfelelő pénzügyi tudással és attitűddel rendelkező lakosság jelentősen elősegítheti egy adott ország versenyképességét, hatékonyságát és eredményességét. Nemzetgazdasági szinten pedig hosszabb távon elősegíti a források hatékonyabb felhasználását, a családok jólétének javulását és az intézmények biztonságosabb működését, ami a GDP növekedéséhez is hozzájárul.

A cél az, hogy a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának szintje néhány éven belül nemzetközi viszonylatban az élmezőnybe kerüljön – tartalmazza a stratégia.

Kiknek lesz döntő szava?

A pénzügyi tudatosság fejlesztésének kormányzati centruma az NGM, de támaszkodni kell az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddigi programjaira, tapasztalataira. A nemzeti stratégia célja az is, hogy pénzügyi jártasságot támogató nagyszámú, de hatásában elaprózott kezdeményezésnek egységes, nemzeti stratégiai irányt szabjon, egyértelművé tegye a prioritásokat, valamint maximálisan kihasználja az állami, valamint az egyes civil kezdeményezések és az üzleti szektor által megvalósított programok közötti együttműködést.

A stratégia eredményes végrehajtásában kulcsszerepe lesz a legalább havonta ülésező operatív testületnek, a Nemzeti tudatosság munkacsoportnak,

amelynek elnöke az NGM pénzügyekért felelős államtitkára. A munkacsoportba az NGM, az Emmi, az MNB, a Pénziránytű Alapítvány, az Állami Számvevőszék (ÁSZ), a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Magyar Államkincstár (MÁK) delegál tagokat.

A munkacsoport feladata a feladatok és határidők meghatározása, a végrehajtás nyomon követése, a stratégia végrehajtásában részt vevő intézmények tevékenységének összehangolása, az eredményesség mérése, javaslattétel a stratégia kiegészítésére, pontosítására, évente írásos jelentés készítése a kormány számára, valamint a stratégia honlapjának üzemeltetése és a kommunikáció megszervezése.

A munkacsoport üléseire a piaci szereplők jelentős részét képviselő szervezetektől is lehet majd szakértőket meghívni, és meghatározott témák esetében a civil szervezetek közreműködésére is számít a munkacsoport.