NMHH: kevés a hazai terméket, szolgáltatást népszerűsítő reklám

Továbbra is rendkívül kevés tévéreklám népszerűsít hazai terméket és szolgáltatást, azonban a tévéműsorok akadálymentesítése továbbra is 99,9 százalékos – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), amelynek Médiatanácsa elfogadta a két témában született vizsgálatot.

Az NMHH kommunikációs igazgatósága által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a reklámok kapcsán a hatóság harmincöt televízió műsorkínálatát vizsgálta, ahol 2798 féle új hirdetést csaknem 1,4 millió alkalommal ismételtek. Az újonnan közzétett reklámok a teljes reklámmennyiség csaknem felét – 47,5 százalékát – tették ki, napi átlagban tizenöt, addig soha nem látott hirdetéssel találkozhatott a néző.

A legtöbb új reklámot továbbra is az általános szórakoztató csatornákon – ilyen többek között a Viasat 3, a Cool TV, a Comedy Central vagy az AXN – láthatták a nézők. A tavalyi második fél évben a hirdetések 61 százaléka szolgáltatást, 36 százaléka pedig konkrét terméket népszerűsített, az új kampányok 40 százalékát a kereskedelmi szektor képviselői jegyezték.

A hangsúlyozottan hazai származású terméket, szolgáltatást népszerűsítő reklámszpotok – a megelőző elemzésekhez hasonlóan – a mostani vizsgálatban is rendkívül alacsony arányban, 2,9 százalékban jelentek csak meg.

Közölték azt is, hogy a médiatanács elfogadta az NMHH 2018 második fél évére vonatkozó vizsgálatát arról, hogy a hét országos közszolgálati és a két nagy kereskedelmi televízió hogyan és milyen arányban teszi befogadhatóvá műsorszámait hallássérült nézőinek. A több mint ötezer vizsgált műsorórában a kínált műsorok csaknem 83 százaléka volt elérhető a hallássérültek számára – ez a közszolgálati televíziók esetében 86,5 százalék, a kereskedelmi televíziók esetében 71 százalék volt.

A médiatörvényben előírt, kötelezően akadálymentesítendő műsoridőt 99,9 százalékban ebben a fél évben is teljesítették, de anomáliák – felirathiány, tartalmi vagy időbeli pontatlanság – továbbra is előfordultak. A szolgáltatók túlnyomórészt (99,7 százalékban) most is feliratot alkalmaztak, a jelnyelvi tolmáccsal ellátott műsorszámok aránya ezúttal is elenyésző volt (0,3 százalék).

Jelezték, a médiatörvény a közérdekű közleményeknél, a politikai reklámoknál, a hírműsorszámoknál – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést is -, a politikai tájékoztató műsorszámoknál, a fogyatékos személyekről és esélyegyenlőségről szóló műsorszámoknál, a filmeknél, a játékoknál és a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámoknál írja elő a hallási akadálymentesítést.

Borítókép: illusztráció