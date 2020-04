Összefogásra hív a Magyar Turisztikai Ügynökség (videó)

Rendhagyó turisztikai kampányfilmet készített a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), azt hangsúlyozva, vigyázzunk egymásra, és közösen sikerül majd megbirkózni a nehéz helyzettel.

Az MTÜ hétfőn az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában azt írta: a filmben a Bagossy Brothers Visszajövök című dala hallható. A film a következő időszakban látható lesz televíziós csatornákon és a közösségi médiában is.

Az ügynökség azt üzeni Magyarországnak, hogy

„senki se adja fel a reményt, hiszen közös erővel sikeresen fogjuk leküzdeni a jelenlegi nehéz helyzetet és újra útra kelhetünk a csodás hazai úti célok felé”

– emelték ki.

Hozzátették: „most azonban az a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra”.

A közleményben idézik Guller Zoltánt, az MTÜ vezérigazgatóját, aki azt mondta:

„februárban még azt gondoltuk, hogy áprilisban arról szólnak majd a kampányaink belföldön, (…) mindenki induljon el és fedezze fel az országot, azokat a rejtett kincseket, csodákat, amelyek mindenhol ott rejtőznek. Azóta minden megváltozott, nemhogy új fejezetet kell nyitni a turizmusban, de egy teljesen új könyvet kell írni.”

Guller Zoltán kiemelte, a mostani kampányuk „ugyanúgy szól a rendkívül nehéz helyzetbe került szakmának is: nekik is üzenjük, és üzenem személyesen is, hogy visszajön még a fejlődés és a virágzás korszaka a turizmusban”.