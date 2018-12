Palkovics: meg kell változtatni hazánk „leányvállalat-ország” arculatát

Meg kell teremteni az ideális környezetet, melyben az innovatív termékfejlesztési folyamatokat Magyarországon, magyar munkaerővel végezhetik el a vállalatok – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter egy szakmai rendezvényen kedden Budapesten.

Az eseményen mutatták be az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. által kifejlesztett Mercedes-Benz Reform LE autóbusz család új tagját.

A miniszter hangsúlyozta: ehhez meg kell erősíteni a hazai kis- és középvállalkozásokat, növelni kell termelékenységüket, nekik is be kell lépniük a digitalizáció korszakába. Szavai szerint ehhez a magyar cégeknek is önálló, új termékekkel kell megjelenniük itthon és a nemzetközi piacokon, ez az innováció végső célja.

Budapestet a hazai innováció központjának nevezve hangsúlyozta,

a kormány szeretné a vidéket is „magasabb sebességre” kapcsolni, azért is, mert a vidéki nagyvárosok és az ott működő kutató-tudásközvetítő és gazdasági szervezetek a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerben kiemelt szerepet játszanak.

A miniszter szerint az ITK és a mostani buszátadás kiváló példa az innovációs tevékenységre, a 2002-ben alapított cég a hazai közösségi közlekedés egyik meghatározó szereplője, a vállalat teljes körű megoldásokkal segíti több város közlekedését.

Palkovics László jelezte: a jól szervezett és modern közösségi közlekedés az úgynevezett okos város alapja, ez a jövő útja. Az okos városok fejlesztésének része a vállalkozás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások középpontba állítása, a városi zöldterületek kiterjesztése, a digitális közösségi szolgáltatások fejlesztése, és a közösségi közlekedés megújítása is – tette hozzá a miniszter. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiájának fontos eleme a magyar buszgyártás megerősítése, a magas hazai hozzáadott értékkel bíró járműállomány kialakítása – mondta.

Az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. kedden Budapesten mutatta be Mercedes-Benz REFORM 501 LE néven az új magyar fejlesztésű, elővárosi autóbuszt. A 12 típusból álló termékcsalád újabb tagjának bemutatását követően bejelentették, hogy az ITK Holding Zrt. és annak leányvállalata bővítette együttműködését a Mercedes-Benz Transporter divíziójával is.

Közölték: a cégcsoport elkezdi a Sprinter és a kishaszonjárművek alapjaira történő fejlesztéseket és azok gyártását, így a későbbiekben a kisebb járműkategóriákban is a hazai autóbuszgyártás meghatározó szereplője lesz.

Azt is bejelentették, hogy az ITK Holding leányvállalata szerződést kötött a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-vel és a Civis Ház Zrt-vel a cégcsoport jövőbeni fejlesztéseihez szükséges, 200 000 négyzetméteres ingatlan megvásárlásáról. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere és Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója ezzel párhuzamosan szándéknyilatkozatot írt alá a cégcsoport jövőbeli fejlesztéseivel kapcsolatos stratégiai együttműködésről.

