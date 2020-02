Szerkezetkész a dubaji expo magyar pavilonja

Elkészült az októberben kezdődő dubaji világkiállítás magyar pavilonjának szerkezete, az épület tetején pedig az építők hagyományainak megfelelően bokrétát helyeztek el csütörtökön.

Csernyus Lőrinc vezető építész, a pavilon tervezője az ünnepségen az ifjúkor végéhez, a felnőtté válás kezdetéhez hasonlította a bokrétaünnep jelentőségét, amely azt jelzi, hogy az épület elérte legmagasabb pontját, „már nem nő tovább”.

„A fa élő anyag. Lélegzik, mozog. Jelkép, szimbólum. Az építés történetének egyik archetípusa”

– hangoztatta Csernyus, kiemelve, hogy a XX. századi építészet irányzatai közül fontos szerepet kapott a Makovecz-féle organikus építészet, ennek volt egyik kiemelkedő példája a sevillai pavilon az 1992-es expón, amelynek építésében maga Csernyus is részt vett.

A pavilon tematikája a vízre épül, amelyben Magyarország gazdag. A vizet mutatja be víz használata nélkül – tudatta az építész.

Az építész a közmédiának elmondta, hogy őt magát is meglepte, hogy Dubajban a fa szinte teljesen ismeretlen mint építőanyag, ezért a szerkezetet Magyarországon már egyszer – főpróbként – összeszerelték, mert a helyszínen már nem lehet helyrehozni, ha valami nem a terveknek megfelelően alakul. Az MTI kérdésére elmondta, hogy „holtversenyben” két olyan épület van, amelyeket eddigi pályája csúcspontjának lehet nevezni, a csengeri Makovecz Imre általános iskola épülete és a dubaji magyar pavilon.

Takács Szabolcs, a dubaji expó miniszteri biztosa kijelentette, hogy a bokrétaünneppel azok előtt hajtanak fejet, akiknek olyan speciális tudásuk van, amely nélkül ez a pavilon nem jöhetett volna létre. A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy a kormány számára fontos a Makovecz-örökség ápolása, amely egyedi a világon, és a sevillai expó egyik leglátványosabb épülete a Makovecz Imre által tervezett magyar pavilon volt. A mostani rímel a dubaji expó egyik kulcsszavára, a fenntarthatóságra, mert víz felhasználása nélkül épült – mondta Takács.

„Magyarország számára nem volt kérdés, hogy ezen (az expón) részt fogunk venni”

– szögezte le a miniszteri biztos.

„Egy olyan országból jövünk, Magyarországról, amely 1100 éve van Európa szívében, és amelynek nagyon sok olyan eredménye van, amelyet meg tudunk és meg is kívánunk mutatni” – tette hozzá Takács Szabolcs. Az expóról szólva a politikus megállapította, Dubaj olyan méretű esemény megrendezésére készül, amely a világ kiemelt kulturális és sportrendezvényeinek élvonalához tartozik.

„Mi, magyarok büszkék lehetünk arra, hogy a tudományos eredményeinkkel, a magyar művészet, a kultúra alkotásaival, gazdasági teljesítményünkkel hozzájárultunk Európa kulturális, gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, mindahhoz, amit ma Európának hívunk, és mindeközben meg tudtuk őrizni az identitásunkat”

– hangoztatta Takács. Hozzátette: a világkiállítást Magyarország arra is szeretné felhasználni, hogy a keleti nyitás egyik újabb fontos lépésével helyzetbe hozza a magyar cégeket, kis- és közepes vállalakozásokat, start-upokat. Emellett pedig az expó turisztikai esemény is a világ egy tőkeerős, fizetőképes részén, és talán őket is meg lehet szólítani a magyar gyógyvizek és édesvizek, egészségturizmus lehetőségeivel – fejtette ki a miniszteri biztos.

„A magyar pavilon ki fog tűnni azzal, hogy nem futurisztikus, hanem archaikus építészeti stílust képvisel, amely a makoveczi szellemi örökségre épül, és ezzel egy picit bemutatjuk az 1100 éves magyar történelmet és identitást is”

– jelentette ki a közmédiának Takács Szabolcs a rendezvény után.

A miniszteri biztos elmondta, hogy ha Magyarország nem venne részt az expón, akkor „mindenből kimaradna”, hiszen ez olyan világesemény, amelyen a világ gyakorlatilag összes országa részt vesz. Aki nem jön el ide, az olyan lehetőségtől fosztja meg magát, amilyen csak ötévente adódik – mondta, hozzátéve: ha a tervek megvalósulnak, rövid, de legkésőbb középtávon meg fognak térülni.

Tóth Andrea, az Expo 2020 ügyvezetője az ünnepségen kijelentette, hogy

minden a terv szerint halad, és a magyar lesz a világkiállítás legkülönlegesebb és legegyedibb pavilonja, amely a makoveczi szellemiséget képviseli.

A magyar pavilont 17 magyar ács építette fel Dubajban, és a tervek szerint szeptember 15-re készül el. A dubaji világkiállítás 2020. október 20-től 2021. április 10-ig tart, és a szervezők 25 millió látogatóra számítanak.