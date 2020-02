Szijjártó Péter: a keleti és nyugati befektetők is bíznak a magyar gazdaságban

A tavalyi adatok alapján a keleti és a nyugati befektetők egyaránt bíznak a magyar gazdaságban, az ország ezért továbbra is nyitott a két világrész belföldi együttműködésére – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, az Év Befektetője 2019 díjátadó gálán.

Szijjártó Péter a magyar gazdaság kiegyensúlyozottságával és gyors alkalmazkodásával magyarázta, hogy a beruházások értéke tavaly csaknem 350 milliárd forinttal haladta meg a 2018-as csúcsot. A befektetéspolitikát a világgazdasági környezethez kell igazítani, a kormány ennek megfelelően a munkahelyteremtés után a technológiaintenzitást helyezte előtérbe – tette hozzá.

A miniszter szerint Magyarország az ázsiai tőke jelentőségét is felismerte, és tavaly már a befektetési eredmények is egyértelműen igazolták a keleti nyitást.

A 2019-es befektetési érték 48 százaléka Dél-Koreából érkezett, a távol-keleti államokból érkező tőke részaránya elérte a 60 százalékot – hangsúlyozta.

A változás világszinten is hasonló irányt mutat, hiszen míg 2007-ben a világ összes beruházásának több mint 80 százaléka nyugati országokból származott, 2018-ban már majdnem 60 százaléka a keleti államokból – mondta a miniszter. Szijjártó Péter elismerően szólt a Magyarországra érkező befektetések versenyképességéről. Ennek is köszönhető, hogy a magyar kivitel már a harmadik éve haladta meg tavaly a 100 milliárd eurót – közölte. A hatékonyság, a technológia, a kutatás és fejlesztés emelkedő színvonalával magyarázta azt is, hogy a befektetésekkel létrejött munkahelyeken az átlagos fizetés 300 ezer forintról több mint 450 ezer forintra nőtt két év alatt.

A miniszter példaértékűnek nevezte, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével javult.

A környezet védelmében – mint mondta – „nem a hiszti, hanem a tettek” számítanak, és az ország bebizonyította, hogy a levegő és a víz a versenyképesség rombolása nélkül is megóvható.

A tárcavezető nem tart az autógyártás nemzetközi válságának hatásaitól sem. Az iparág belföldi részaránya jelentős ugyan, de Magyarország az autóipar új korszakára rendezkedett be, termelési értéke ezért tavaly is magasabb volt minden korábbinál – tette hozzá.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) vezérigazgatója mozgalmas és eredményes évnek nevezte a tavalyit, kiemelve, hogy a befektetések 24 százalékkal haladták meg a 2018-as értéket. Ésik Róbert közölte, hogy Magyarország idén is a minőséget tartja szem előtt a befektetések támogatásakor.

Az új gyártási kapacitásokat a termelékenység, a szolgáltatásokat a vidék egyetemi városaival kötött együttműködések határozhatják meg 2020-ban – tette hozzá.

A HIPA vezérigazgatója szerint idén legalább 2500 belföldi kis- és közepes vállalkozást kell összekapcsolni az új befektetőkkel, a magyar beszállítók teljesítményét pedig az integrátori szerepet betöltő nagyvállalatok erősíthetnék.