Szijjártó Péter: kiemelten fontos a magas hozzáadott érték

A magas hozzáadott értéket teremtő és fejlett technológiát képviselő beruházások alkalmazkodnak leginkább a magyar gazdaságstratégiához – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, a műszaki textileteket gyártó Metyx Hungary Kft. kaposvári beruházását bejelentő sajtótájékoztatón.

A tárcavezető kiemelte, hogy a török tulajdonú cég beruházása fejlett technológiájú, magas képzettséget igénylő és biztos megélhetést biztosító munkahelyeket hoz létre, tehát kiválóan alkalmazkodik a magyar gazdaságstratégiához.

Ismertette, hogy a Metyx 182 új munkahelyet teremtő, 3,2 milliárd forintos kaposvári beruházását a magyar kormány 902,5 millió forinttal támogatja. A fejlesztésnek köszönhetően csaknem 6 ezer négyzetméterrel bővül a Metyx gyártóterülete és 4 új gyártósor áll munkába – tette hozzá.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A somogyi megyeszékhelyen előállított kompozit termékeket elsősorban szélerőművekhez használják fel, de az autóipar is hasznosíthatja azokat, így a Metyx üzeme újabb termelési rekordhoz segítheti hozzá a magyar autóipart – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Kiemelte azt is, hogy a vállalat a tengeri szélerőművek gyártásában világelső Siemens kiemelt beszállítója, ezért nemcsak a fejlett technológia, hanem az állandó fejlesztés is biztosított, hiszen az iparág folyamatos megújuláson megy keresztül.

Ugur Üstünel, a Metyx Hungary Kft. ügyvezető igazgatója közölte, hogy további projekteket terveznek Kaposváron, hiszen – mint mondta – az elmúlt évek növekedési ütemét látva a Metyx Magyarországon fejlesztheti tovább európai tevékenységét. Felidézte, hogy 15 munkavállalóval indult vállalat 2015 óta van jelen Magyarországon, létszáma 2 éve 155-re emelkedett. A kaposvári üzem kompozit technológiával állítja elő termékeit, a gyártáshoz megújuló energiát használ föl – tette hozzá.

Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kaposvári beruházás jelentőségét azzal indokolta, hogy a térségben az ipari kultúra nehezen tudott megtelepedni. Az utóbbi években viszont a régió gazdasági teljesítménye és az itt működő cégek árbevétele nő, jövedelemtermelő képességük, társadalmi szerepvállalásuk erősödik, a visszajelzések szerint derűlátóak és újabb beruházásokat terveznek – tette hozzá.