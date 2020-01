Szijjártó: sikeres gazdaságpolitikához nincs szükség migrációra

Ezt Magyarország elmúlt tízéves politikája is bizonyította – mondta pénteken Szijjártó Péter a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a bevándorlók integrálásával kapcsolatos miniszteri szintű tanácskozásán elhangzott felszólalásában Párizsban.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a migrációt és a munkaerőpiaci kihívásokat nem szabad összekeverni, a kettőnek semmi köze sincs egymáshoz, és a gazdasági növekedést saját forrásból is el lehet érni.

Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy

a nemzetközi szervezetek továbbra is téves képet festenek a migrációról, mintha annak csak pozitív oldalai lennének,

pedig „az igazság ettől távol áll”, miután a migráció súlyos globális biztonsági kockázatot jelent azon országok számára is, ahonnan kiindul, s azok számára is, amelyeken keresztülhaladnak a migrációs hullámok, és természetesen a célországok számára is.

„Minden olyan nemzetközi szervezeti deklaráció, amely elhallgatja a migráció biztonsági aspektusait és a migráció jelentette biztonsági kockázatokat, számunkra elfogadhatatlan, beleértve az OECD nyilatkozatát is, miután az a migrációt valótlan színben tünteti fel”

– hangsúlyozta. A párizsi székhelyű szervezet „úgy tünteti fel a migrációt, mintha annak bármilyen köze lenne a munkaerő-piaci kihívások kezeléséhez” – tette hozzá.

Álláspontja szerint minden országnak magának kell meghatároznia a migrációs politikáját, s ezen a téren nem lehet sem elvárásokat támasztani, sem nyomást gyakorolni egyetlen országra sem.

„A migráció helyett mi az alacsony adókban, a magyar emberek képzésében és a családpolitikában hiszünk”

– hangsúlyozta a miniszter, megerősítve, hogy a kormány fenntartja az alacsony adókat, továbbra is képzési támogatásokkal és költségvetési támogatásokkal segíti a Magyarországon működő vállatokat annak érdekében, hogy technológiai beruházásokat hajtsanak végre, valamint továbbra is erősíti a családok támogatását és a duális szakképzés rendszerét.

„A magyar modell sikerét ezek az intézkedések jelentik, s a magyar modell bizonyítja, hogy egyáltalán nincs szükség migrációra a munkaerőpiaci kihívások kezeléséhez és a sikeres gazdaságpolitikához”

– mondta a miniszter, aki a tanácskozás szünetében kétoldalú megbeszélést folytatott Aaron Motsoaledi dél-afrikai belügyminiszterrel és Mattias Tesfaye dán bevándorlásügyi és integrációs miniszterrel.