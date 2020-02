Tavaly is a paksi atomerőmű termelte a legtöbb áramot Magyarországon

A létesítmény négy blokkja a bruttó hazai termelésnek csaknem a felét adta – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szerdán.

A közleményben azt írták, 2019-ben a paksi reaktorok korábban nem látott mennyiségű, 16 285,91 gigawattóra áramot termeltek, ezzel az erőmű történetének legnagyobb termelési eredményével zárta az évet.

A Paksi Atomerőmű 2019-ben is a magyarországi szén-dioxid-mentes villamosenergia-termelés alappilléreként működött

– hangoztatták. A társaság szerint

a kiemelkedő termelési adatokhoz magas szintű biztonsági mutatók párosultak.

Pakson 2019-ben sem történt a hétfokozatú nemzetközi nukleáris eseményskálán (INES-skálán) 1-es vagy magasabb besorolású esemény, a legalacsonyabb szintű, azaz az INES 0-ás besorolású események száma tízre csökkent, ami az eddigi legkisebb szám.

Hangsúlyozták, hogy

az atomerőművet számos nemzetközi és hazai szervezet ellenőrzi,

amelyek közül az egyik legjelentősebb az Atomerőmű-üzemeltetők Világszövetsége, a WANO (World Association of Nuclear Operators). A szervezet munkabaleseti mutatója Paks esetében 2019-ben nulla volt, ami azt jelenti, hogy nem történt atomerőművi dolgozót érintő, munkaképtelenséggel járó baleset Magyarország legkomplexebb ipari üzemében. A szokásos, éves, nemzetközi ellenőrzés mellett idén a WANO egy új típusú vizsgálatot is lefolytat a paksi atomerőműben: a nyárra tervezett, úgynevezett WANO-fővizsgálat előkészítéseként már februárban elvégzik az atomerőmű reaktorait irányító blokkvezénylői személyzet szimulátoros munkájának megfigyelését.

Kevesebb üzemanyag, azonos teljesítmény

Kitértek arra is, hogy az atomerőmű idén megkezdi a továbbfejlesztett, csökkentett pálcaátmérőjű üzemanyag-kazetták használatát az öt éve bevezetett – nemzetközi díjakkal is elismert – 15 hónapos üzemanyagciklus innovációjának folytatásként. Az újító megoldás lehetővé teszi, hogy ugyanazon reaktorteljesítményhez az eddiginél is kevesebb üzemanyag-kazetta felhasználására legyen szükség.

Mindezzel tovább csökken a nagy aktivitású hulladék mennyisége és az „erőmű már eddig is rendkívül alacsony környezeti hatása”

– tették hozzá.

A közlemény szerint Pakson mindemellett 2020-ban is folytatódnak az elmúlt években megkezdett, a biztonsági tartalékok további növelését támogató, a blokkok rendelkezésre állását folyamatosan javító fejlesztések, valamint az atomerőmű új, a nemzetközi legjobb gyakorlatot adaptáló működési modelljének bevezetése.

Borítókép: Szakemberek a paksi atomerőmű négyes reaktorának vezérlőtermében