Több száz település kapott kisbuszt

Folyamatosan érkeznek a határon túli magyar szervezetekhez a magyarországi önkormányzatok által felajánlott kisbuszok, amelyeket az anyaországi települések azért tudnak elajándékozni, mert a Magyar falu programban új gépjárművet nyertek a tanya- és falugondnoki szolgálathoz. A Miniszterelnökség a pályázatot idén is meghirdette, a program iránt óriási az érdeklődés.

Összesen 339 település nyert tavaly pályázaton pénzt tanya- és falugondnoki szolgálathoz kapcsolódóan személygépjármű beszerzéséhez – erről tájékoztatta lapunkat a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Ami a részleteket illeti, új falugondnoki szolgálathoz kapcsolódóan 136 pályázat volt sikeres – írja a Magyar Nemzet.

A meglevő falugondnoki szolgálathoz 23 településen vásároltak új gépjárművet, míg 114 helyen lecserélték a régi buszt.

Emellett új és meglevő tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódóan 12, illetve 16 önkormányzat szerezhetett be pályázati támogatásból gépjárművet, 38 helyen pedig lecserélték a régi buszt.

A támogatást nyert, de kisbusszal már eddig is rendelkező önkormányzatok közül 74 felajánlotta használt, de jó állapotú gépjárművét határon túli magyar szervezeteknek, így egyesületeknek, egyházközségeknek, általános iskoláknak, alapítványoknak és önkormányzatoknak. A buszok Romániába, Szlovákiába, Szerbiába, Ukrajnába és Horvátországba kerülnek.

Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos lapunknak úgy fogalmazott, hogy a kormány kiemelt feladatának tekinti a határon túli magyarság támogatását. A politikus emlékeztetett arra, hogy az idei a nemzetpolitikában a közösségépítés éve.

A külhoni magyar családokat és közösségeket megpróbáljuk a lehető legtöbb területen segíteni. Annyiban párhuzamot vonhatunk a határon túli magyarság és a magyarországi kistelepülések között, hogy éveken keresztül hátrányt szenvedtek, ezért a Magyar falu programon keresztül is kerestük a segítségnyújtás lehetőségét.

A hazai falvak önkormányzatai örömmel ajánlották fel gépjárműveiket, hiszen pontosan tudják, hogy mekkora segítséget jelent egy település vagy szervezet életében bárminemű támogatás

– emelte ki a kormánybiztos.

A Miniszterelnökség 2019-es pályázatán eredményesen szerepelt Nógrádsáp is, a település az eddig használt, de jó állapotú buszát Csíkszentsimon tűzoltó-egyesületének ajánlotta fel. Pintér Bertalan, a Nógrád megyei település polgármestere lapunknak elmondta, hogy tíz nappal ezelőtt a magyar–román határon adta át a kisbuszt a Vörös Kakasok tűzoltó-egyesület képviselőinek. Kiemelte: az amúgy 14 éves gépjármű nagyon jó állapotban van.

A pályázatnál pozitívan értékelték, ha a régi buszt felajánlottuk egy határon túli szervezetnek – emelte ki Pintér Bertalan. Kitért arra is, hogy a gépjármű átadásakor annyira egymásra találtak a székely delegációval, hogy a két falu között testvértelepülési kapcsolat létesülhet, erről akár már ősszel megállapodást írhatnak alá.

Érkezett segítség a szintén székelyföldi Nyárádszeredára is, ahová két kisbuszt is felajánlottak: egyet a Deák Farkas Általános Iskola, egyet pedig a helyi sportklub kapott. Tóth Sándor polgármester kérdésre elmondta, hogy nagyon hálásak a magyar kormánynak és a segítő önkormányzatoknak a támogatásért, mert a járművek ugyan használtak, de jó állapotúak.

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos érdeklődésünkre rámutatott arra is: az elmúlt időszakban többször is nőtt a falu- és tanyagondnoki szolgálatok támogatása, illetve bővült a pályázatban érintettek köre is.

Az önkormányzatok lehetőségeit a kormány bővítette, hiszen idén a korábbi 600 helyett már a legfeljebb 800 lakosú, hamarosan pedig a legfeljebb ezerfős települések is foglalkoztathatnak falugondnokokat. A szolgálat normatív támogatása évek óta folyamatosan nő, a korábbi, alig 2,5 millió forintról 2021-re 4,5 millió forintra emelkedik – tette hozzá.