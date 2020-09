Új konstrukciók a válság miatt bajba került vállalkozásoknak

Idén már eddig nagyobb összegű hitelkérelmet fogadott be a Kavosz, mint tavaly az egész év során.

Várhatóan a jövő héten kerül forgalomba a Széchenyi Turisztikai Kártya, amely a koronavírus-járvány során már nehéz helyzetbe került vagy a leginkább veszélyeztetett szektorok vállalkozói számára nyújthat segítséget. Eközben a többi programjuk iránt is jelentős az érdeklődés, különösen az agrárszektor vállalkozói részéről – írja a Magyar Nemzet.

A koronavírus okozta sokk a hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára már a járvány tavaszi, első hullámában súlyos kihívást jelentett, s most, a felfutó második szakasztól sem várható enyhülés. A vállalkozásfejlesztésre specializálódott Kavosz Zrt. idén tavasszal, az állami hiteltámogatási megoldásokhoz hasonlóan, azzal a céllal indította el a programjait, hogy időben reagáljanak a koronavírus által okozott sokkra. A számok szerint a szakmai kezdeményezések célba is értek: idén már eddig nagyobb összegű hitelkérelmet fogadott be a Kavosz az új hitelprogramjaiban, mint tavaly az egész év során. Programjaik jelenleg 134 milliárd forintos szerződéses összegnél tartanak, a legnépszerűbb likviditási hitel állománya 56 milliárd forintnál jár – jelentette be a társaság vezérigazgatója a Portfólió hitelezési konferenciáján.

Krisán László elmondta: az első hónapok során azt tapasztalták, hogy nagyon sok vállalkozó igyekszik az új konstrukciók segítségével kiváltani korábbi hitelét, többen használják továbbá fejlesztésekre, üzletrészek vásárlására és generációváltásra is a meghirdetett lehetőségeket.

Az átlagos hitelösszeg jelentős mértékben, 29 millió forintra növekedett, ami több mint duplája a klasszikus konstrukcióik tavalyi átlagos összegének.

Az eddigi statisztikák szerint már beszámolhatnak egymilliárd forintos kölcsönről is, amelyből a vállalkozó üzletrészt vásárolt, a legkisebb hitel pedig egy 500 ezer forintos agrárkonstrukció volt.

A legújabb Széchenyi-kártya-termék várhatóan szeptember 20. környékén startol Széchenyi turisztikai kártya néven, amelyet a világjárvány miatt leginkább veszélyeztetett ágazatok kis- és közepes vállalkozói vehetnek igénybe – húzta alá a Kavosz első embere. Az új konstrukció hitelkerete százmilliárd forint lesz, a vállalkozások a kereskedelmi bankoknál tudják majd igényelni a szükséges összeget, amely nem haladhatja meg a 250 millió forintot. A termék három évre elérhető folyószámlahitel lesz, nullaszázalékos kamat és – banktól függően – akár nullaszázalékos díj mellett.

A Kavosz új Széchenyi-kártya-program eddigi 4+1 konstrukciója közül magasan az agrárium vállalkozóit segítő agrár Széchenyi-kártya plusz a legnépszerűbb, amely egy-, két- vagy hároméves futamidejű folyószámlahitel, és akár 200 milliós összegig kérhető. Ehhez a kormány a teljes futamidőre százszázalékos kamat- és díjtámogatást, valamint teljes kezelési költségtámogatást nyújt. A járvány okozta károkon igyekszik könnyíteni továbbá a forgóeszközhitelként felvehető Széchenyi munkahelymegtartó hitel, a Széchenyi-kártya-folyószámlahitel plusz, a Széchenyi likviditási hitel és a beruházási célú Széchenyi beruházási hitel plusz is.

Borítókép: illusztráció