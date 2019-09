Ütésálló a hazai biztosítói piac

Stabilan nyereséges a biztosítási szektor, az idei díjbevételi adatokat azonban a kgfb-be épített biztosítási adó beszámítása alaposan eltorzítja.

Az első negyedévi 25,7 millió forint után a hazai biztosítótársaságok hathavi eredménye már 447,6 milliós elmaradást mutat a 2018. év hasonló adatához képest, ám a társaságok aligha lehetnek szomorúak a 39,6 milliárdos féléves profittal – még akkor is, ha tudjuk, hogy a nyereségkoncentráció magas a szektorban – írja a vg.hu.

A szektor megbízhatóságát jól mutatja, hogy a hazánkban biztosítóként bejegyzett társaságok átlagos szavatolótőke-megfelelése a 2018. június végi 215,9 százalékról 223 százalékra emelkedett, s a tavalyi adatokkal ellentétben egyetlen társaság sincs a jegybank tíz évre szóló stratégiai elvárásaiban minimumkövetelményként meghatározott 150 százalékos szint alatt, miközben a 23 felügyelt intézményből 16-nak 200 százalék feletti a mutatója.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a hazai biztosítók 591,5 milliárd forintos díjbevételt realizáltak az idei év első hat hónapjában, ami 12,3 százalékkal magasabb, mint a bázisév első félévi teljesítménye. A képet erősen árnyalja, hogy az idei évtől a biztosítási díjba épült be a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) után fizetendő biztosítási (korábbi baleseti) adó. A 23 százalékos adóteher így nagyjából 23 milliárd forintot le is szed a 64,95 milliárd forintos díjbevétel-bővülésből, amely így már csak 9,7 százalékos. (S ne feledjük, hogy a vagyonbiztosításoknál és a cascónál is van olyan adórész, amely csökkenti a biztosítók nettó díjbevételét.)

A torzítás még feltűnőbben jelentkezik, ha a nem életág adatait tekintjük át, hiszen itt a 23 milliárdos korrekció miatt az üzletági növekedés nem 17,48, hanem mindössze 9,3 százalékos.

A teljes cikket a Világgazdaság keddi számában olvashatja.